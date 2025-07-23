幫國民黨、柯文哲打過官司　律師喊「同意罷免」：為了下一代

▲大罷免在即。（圖／王義川辦公室提供）

記者鄺郁庭／綜合報導

大罷免倒數，律師林智群今（23）日在臉書表示，他沒幫民進黨打過官司，但幫國民黨、民眾黨黨主席打過官司，此時此刻帶小孩正在國外渡假，但7/26早上會飛回台灣投同意罷免票。而他決定站出來，是因為「我的核心利益，就是小孩」，希望下一代能延續當今的民主自由生活方式。

「我是律師，沒幫民進黨打過官司，只幫過國民黨政治人物、民眾黨黨主席打過官司，此時此刻帶小孩正在國外渡假，7/26早上會飛回台灣投同意罷免票。」林智群在粉專表示，他的核心利益就是小孩，希望下一代可以擁有我們現在的生活方式，像是有投票權、自由討論公共事務的空間，跟中國一邊一國各過各的日子。

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林智群直言，國民黨那些委員的問題，不僅僅在一再違憲，包括癱瘓憲法體制、亂刪預算等，問題更在於他們的忠誠對象已經不是台灣人民，「而是可以給他們更多好處的共產黨。」他批評，當國民黨「從藍變紫」，已經混入紅色毒素，社會有責任「幫國民黨放血，重新找一個忠於台灣人民的反對黨」。

他強調這次挺罷免行動並非為了政黨，「我們現在這麼努力，不是為了自己，也不是為了民進黨，而是為了自己的下一代！」他也附上「#百工百業挺罷免」標籤。

726首波大罷免投票計有24位國民黨立委與新竹市長高虹安，依法罷免案投票通過有2條件，「有效同意票數多於不同意票數、同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上」，中選會今公布各選區25%門檻。從數字上來看，達到選區25%門檻最高的是新北第一選區立委洪孟楷，需10萬1265票，所需票數最少的則是台東的黃建賓，僅2萬8347票。另外，花蓮傅崐萁需4萬7842票，北市所需門檻最高的則是李彥秀的7萬7972票、最低為羅智強的5萬7246票。