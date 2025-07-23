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機械車位奪命驚悚畫面曝！二寶爸抱1歲兒直墜B1　妻目擊慘狀崩潰

▲▼二寶爸抱著1歲兒直墜B1驚悚畫面曝光，妻子和大兒子在旁目擊慘狀大崩潰。（圖／記者鄧木卿翻攝，下同）

▲二寶爸抱著1歲兒直墜B1驚悚畫面曝光，爸爸自行爬出。（圖／記者鄧木卿翻攝，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市北屯區一棟大樓地下室機械車位19日發生一起死亡案件，劉姓男子抱著1歲兒子停好車，原本要離開，後來又返回車內拿東西，不料車位卻突然下降，導致父子摔落下方坑洞，車子又掉落重壓男童致死，劉男當時從陷落的車位爬出，妻子和另名大兒子在旁全程目睹的過程曝光，畫面相當驚悚。

台中市警消19日晚間接獲報案，北平路三段一處地下室機械車位發生幼童受傷事故，劉男抱著小兒子在機械車位上拿取車內物品、準備下車，後來又返回車內拿東西，不料這時機械車位突然下降，父子2人掉下坑洞，車輛又突然墜下，男童頭部遭壓傷。

▲▼二寶爸抱著1歲兒直墜B1驚悚畫面曝光，妻子和大兒子在旁目擊慘狀大崩潰。（圖／記者鄧木卿翻攝，下同）

▲妻子和大兒子在旁目擊慘狀大崩潰。

大兒子在旁焦急的來回走動，劉妻也跑來察看，劉男不久爬出機械車位，小兒子緊急送醫仍告不治。

家屬質疑，有其他住戶誤觸才會造成車位突然下降，雖然該住戶和廠商各執一詞，但不論廠商、誤觸車主，對於案件都有前因後果責任，都會究責提告。

▲▼二寶爸抱著1歲兒直墜B1驚悚畫面曝光，妻子和大兒子在旁目擊慘狀大崩潰。（圖／記者鄧木卿翻攝，下同）

▲大兒子焦急得走來走去不知如何是好。

都發局指出，該機械停車設備未領有使用許可證，已經完成勘查，並張貼勒令停止使用告示，後續將處建築物所有權人、使用人3千元以上1萬5千元以下罰鍰，並限期改善及補領使用許可證，並經檢查機構及保養廠商重新確認安全無虞後方能恢復使用。

警方表示，全案已由檢察官指揮偵辦，無法透露詳情，但會朝過失致死罪嫌偵辦。

▲▼二寶爸抱著1歲兒直墜B1驚悚畫面曝光，妻子和大兒子在旁目擊慘狀大崩潰。（圖／記者鄧木卿翻攝，下同）

▲▼二寶爸抱著1歲兒直墜B1驚悚畫面曝光，妻子和大兒子在旁目擊慘狀大崩潰。（圖／記者鄧木卿翻攝，下同）

▲▼二寶爸抱著1歲兒直墜B1驚悚畫面曝光，妻子和大兒子在旁目擊慘狀大崩潰。（圖／記者鄧木卿翻攝，下同）

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