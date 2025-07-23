榕樹壓死學生「意外」結案！家屬怒批　逢甲大學：無此權力

▲逢甲大學表示，針對碩一生死亡案，並無權力以「公共意外結案」。（圖／ETtoday資料照）

記者鄧木卿／台中報導

台中逢甲大學6月中發生校園意外，一棵大榕樹倒下壓死剛好經過的23歲材料所吳姓碩一研究生，吳生母親昨（22）天在臉書po文指控，「人為疏失那麼嚴重，校方竟想用公共意外結案，真的無法接受這樣的處理方式」，逢甲大學上午發出聲明，針對學校打算以「公共意外結案」的說法，強調並無此事也無此權力，學校理解失去至親所帶來的痛苦，但「草草了事」等說法，與事實不符。

吳生的母親po文表示，「我的孩子在校內因為一棵倒塌的大樹喪命，這是一場原本可以避免的悲劇，家屬只希望得到尊重與合理處理，請幫幫我們，讓這件事被社會看見，希望大家幫我分享，學校只想用公共意外結案，人為疏失那麼嚴重，真的無法接受這樣的處理方式」。

▲碩一生家屬批評校方要以「公共意外結案」。（圖／爆料公社提供）

校方表示，針對校園路樹倒伏，導致吳生不幸罹難一事，全體師生深感哀痛與不捨，並再次向吳同學的家屬致上最深切的慰問。

事件發生後至6月21日吳同學告別式期間，學校充分尊重家屬希望於告別式後再行溝通調解的意願，雙方委任律師便決定7月2日展開協商。

▲台中逢甲大學榕樹倒榻，壓死碩一男學生。（ETtoday資料照／記者白珈陽攝）



目前，本事件仍由檢察官進行調查中，學校全力配合司法程序。針對本校欲以「公共意外結案」之說法，學校鄭重澄清，並無此事亦無此權力。雙方目前仍透過律師持續進行庭外和解協商。對於家屬透過媒體與社群平台所提出的指控，學校充分理解失去至親所帶來的痛苦，惟針對如「草草了事」等說法，與事實不符。

學校針對有疑慮的喬木已完成纜繩固定等安全強化工程，並於暑假期間積極展開校園樹木健康檢查，並建立「強化喬木健康管理與風險防範計畫」，持續強化風險管理與通報機制，以全面提升校園安全，避免類似憾事再度發生