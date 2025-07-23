「病人躺在病床」遭敘利亞軍槍殺！醫院遇大屠殺　滿地腐屍

▲敘利亞蘇韋達（Suweida）國家醫院遭遇「大屠殺」 。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

敘利亞蘇韋達省（Suweida）近日爆發嚴重宗教派系衝突，導致當地醫院淪為屠殺現場。根據BBC實地報導，蘇韋達國家醫院的醫護人員指控，病患躺在病床上遭到槍殺，場面慘不忍睹。如今醫院堆滿屍體，停車場擺放著數十具屍體，屍體腫脹腐敗、傷痕累累，地面沾滿鮮血，空氣中瀰漫著惡臭。

蘇韋達國家醫院神經外科醫師馬蘇德（Wissam Massoud）向BBC表示，「這是一場大屠殺」，政府軍打著「和平」的名義進入醫院，但他們卻殺害數十名病人，被害人從小孩到老人都有。

他還向記者分享了一段軍隊突襲後的影片，畫面中可見病房地上躺著數十名被殺害的病人，身上則裹著血跡斑斑的床單。

當地志工和醫護人員異口同聲指控，這場慘劇發生在16日晚間，敘利亞政府軍鎖定信仰德魯茲教的少數族群，在醫院實施恐怖屠殺。一名名為阿布・穆塔布（Kiness Abu Motab）的醫院志工哀嘆，「他們做錯什麼了？只因為他們是這個民主國家的少數民族嗎？」

英語教師奧薩瑪・馬拉克（Osama Malak）指控，敘利亞政府軍朝著一名8歲的殘疾男童頭部開槍，「根據國際法，醫院應該受到保護，但他們卻在醫院裡屠殺病人」。他還指出，「他們衝進醫院，突然開始朝所有人開槍，同時向在病床上睡覺的病人開槍。」

目前各方都各執一詞，指責對方濫殺無辜，敘利亞政府軍、德魯茲族以及貝都因族都被指控涉及處決平民與非法殺戮。如今衝突越演越烈，但是外界仍難以釐清具體死亡數字。根據部分統計，16日晚間遇害的人數可能超過 300 人，但尚無法獲得獨立驗證。

敘利亞國防部22日晚間發聲明表示，已得知蘇韋達有穿著軍服人士涉嫌「令人震驚的暴行」，但尚未指明是否為政府軍所為。災難與緊急應變部長薩利赫（Raed Saleh）也承諾，針對各方施暴指控將進行全面調查。

雖然政府軍已奪回多座德魯茲村莊，但蘇韋達市區仍由德魯茲勢力掌控，該市人口超過 7 萬人。