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NONO涉性侵「罪嫌重大」　高院裁定延長限制出境出海8個月

記者黃翊婷／台北報導

6名女子指控藝人NONO（本名陳宣裕）涉嫌性侵、猥褻，引發社會關注，NONO一審被士林地院依強制性交未遂罪判處有期徒刑2年6個月。而NONO的境管期限只到7月24日，高等法院法官認為，雖然辯護人表明NONO沒有出境逃亡的可能，但此案中他的犯罪嫌疑重大，為了確保日後審判、執行程序能夠順利進行，最終仍裁定自7月25日起延長限制出境、出海8個月。

▲▼陳宣裕 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲NONO被判延長限制出境、出海8個月。（資料照／記者黃宥寧攝）

NONO被6名女子指控性侵、猥褻，但僅有1案成立，此案發生在2011年，助理主持人A4在節目錄製結束後，遭NONO開車載至停車場，並強行拉入後座壓制猥褻，因她激烈反抗，NONO才停止行為。

雖然NONO辯稱不認識A4，但士林地院法官認為他的說法不合理，於是依強制性交未遂罪判處他有期徒刑2年6個月，其餘案件均為無罪。對於這樣的判決結果，NONO和檢方均提出上訴。

此外，由於NONO在去年11月被法院裁定限制出境、出海8個月，期限至今年7月24日。NONO表明自己不會出國；辯護人也強調，NONO沒有出境逃亡的可能，所以沒有必要延長出境、出海管制。

不過，高等法院法官認為，經審酌案件資料後，仍認為NONO犯罪嫌疑容屬重大，況且趨吉避凶、脫免刑責是人性，當面臨重罪訴追、處罰之際，還是有可能萌生逃亡的念頭，因此仍有相當理由足認他有逃亡之虞。

法官表示，為了確保日後審判、執行程序能夠順利進行，確實有必要繼續限制出境、出海，最終裁定自7月25日起延長限制出境、出海8個月，全案仍可抗告。

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