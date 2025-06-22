觀光署「在地有腳」補助延長至年底　免費接駁交通站往返旅宿

▲觀光署推出「在地有腳」服務，提供旅客於交通場站及住宿地點間免付費接駁服務。（圖／記者周湘芸攝）



記者周湘芸／台北報導

交通部觀光署為讓旅客方便往返車站及旅宿地點，2023年起推出「在地有腳」服務，鼓勵小客車租賃業與旅宿業異業合作，提供旅客於交通場站及住宿地點間免付費接駁服務，並於2023年7月1日至今年8月31日提供補助。觀光署近日公告，補助將再延長至今年12月31日，業者可於2026年2月28日前提供申請。

交通部觀光署2023年推出「在地有腳」小客車租賃服務，旅客可透過旅宿預約，免費搭車到公共運輸不易抵達的旅館、飯店，截至目前共有439家旅宿業者加入，主要接駁往返各台鐵、高鐵車站、轉運站及機場等交通場站，並由合作的小客車租賃業向觀光署提出補助申請。

[廣告]請繼續往下閱讀...

觀光署為此訂定「交通部觀光署補助小客車租賃業與旅宿業合作提供旅客在地接駁服務實施要點」，原定補助期間為2023年7月1日至今年8月31日。

觀光署表示，配合台灣好行、台灣觀巴等交通優惠措施延長，「在地有腳」服務也一併延長至今年12月31日。補助要點提到，補助額度以申請對象同一合作的旅宿業者，每3個月最高15萬元為限，得補助12個月，超過3個月則按執行月數比例計算。

另外，要點也提到，申請對象與旅宿業僅得提供接駁服務，不得有經營旅行業務行為，且與申請對象合作的旅宿業，應揭露接駁班次、預約規定或可接駁地點等相關資訊，並設置緊急連絡或通報管道機制。