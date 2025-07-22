勞動部要求停止片面降薪　Uber Eats：此次調整目的絕非調降

▲Uber Eats近期宣布改變外送員計酬方式引發爭議。（圖／記者林敬旻攝）

記者蕭筠／台北報導

外送平台「Uber Eats」近期宣布改變計酬方式，片面調整引發外送員不滿，勞動部則正式發函要求業者暫停變更。對此，Uber Eats回應，「此次調整目的絕非調降，而是將部分趟次獎勵轉為基本費用，以回應長久以來外送合作夥伴的期待。」

Uber Eats擬於7月底片面調降外送員報酬，勞動部於昨日發函Uber Eats要求暫停變更，認為資方片面調整恐致外送員收入減少及增加道安風險，應立即停止實施，並配合政府訂定相關政策，如朝按里程計費方向等，較符合透明化及可預測原則。

對此，Uber Eats表示，「我們重視與每位外送合作夥伴的長期合作。日前，我們已主動通知外送合作夥伴，即將有行程費用的調整。此次調整目的絕非調降，而是將部分趟次獎勵轉為基本費用，以回應長久以來外送合作夥伴的期待。」

業者指出，此一更新也將使外送報酬更即時反映地點、時間、距離與訂單複雜度等實際情況，使外送體驗更有效率，「我們了解各界對於行程費用的變化相當關心，也有不同解讀，我們完全理解與尊重。」也將積極與主管機關保持溝通、持續傾聽每位外送夥伴的聲音，不斷優化平台運作與合作體驗，同時維持外送合作夥伴所重視的工作彈性與自由。

勞動部指出，Uber Eats日前宣布要調降外送員疊單報酬，是將第2單降低至新台幣0元，雖然第1單提高5元，但平均每次每人跑下來會少19元，因此勞動部認為，外送員憂收入減少就會不得已多接單、多跑，恐會增加道安風險，也造成外送員工作風險，此做法並不恰當。