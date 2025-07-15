食安新規「禁外送員嚼口香糖」挨轟　工會：食藥署同意修法討論

▲食藥署新規要求外送員取餐交餐不得有嚼檳榔行為挨批，外送工會透露已達共識。（圖／記者林敬旻攝）

記者蕭筠／台北報導

衛福部食藥署6月公告修正「食品良好衛生規範準則」，要求外送員在取得及交付食品時不得有吸菸、嚼檳榔、嚼口香糖等行為，違規最高可開罰新台幣2億元，其中，禁止嚼口香糖挨批矯枉過正。對此，全國外送產業工會今（15）日發布最新聲明，表示已與食藥署達成共識，未來將把禁止事項排除嚼口香糖納入修法參考。

「食品良好衛生規範準則」增訂食品外送服務新規，包括外送員應經衛生安全管理之教育訓練並作成紀錄；外送員在取得以及交給消費者食品時不得有吸菸、嚼檳榔、嚼口香糖或其他污染食品之行為；外送箱須具密封保溫效果；外送過程中食品應完整包覆、避免溫度劇烈變動，且要指派管理衛生人員管理外送員及外送箱之衛生。

其中「禁止嚼口香糖」遭全國外送產業工會批評矯枉過正，理事長陳昱安指出，無論是否為外送員，如貨車職業駕駛、計程車司機也都會嚼口香糖提神，此規定已過於嚴苛，認為包括餐廳內場、外場櫃檯等凡有經手食品的人員是否也須依食品安全比照辦理。

對此，工會稍早發出最新聲明，表示6月30日已和衛福部食藥署反映並經過會議達成共識，針對GHP準則第25條第2款，禁止事項排除嚼口香糖且將納入未來修法參考，並詳細說明此準則僅規範餐點取得及交付當下不可有抽菸、嚼檳榔與吃口香糖的行為，如遇非屬取得及交付遭檢舉則可向食藥署申訴並反映。

針對各地衛生局抽查標準不一情形，工會指出，食藥署將透過會議及教育訓練向地方政府衛生局及餐飲業者宣導GHP準則，並請食品外送平台業者協助向合作之餐飲業者宣導及溝通，如餐點完整包覆、冷熱食分開包裝等事項。至於開罰單位部分，若有違反上述GHP準則之情形， 究責單位為平台業者，同步提醒外送員遵守相關規定，以免平台業者事後究責於外送員，影響自身帳號使用權。

全國外送產業工會理事長陳昱安補充說明，此次達成共識主要為食藥署承諾該準則將納入下一次修法參考，原因為目前準則已經上路無法朝令夕改，但承諾下次會再行討論；會中也針對法規進行更詳細解釋，包括只有在交付餐點時不能做抽菸、嚼食檳榔及吃口香糖等行為。

開罰對象部分主要以平台業者為主，陳昱安表示因食藥署主要關注的是食安問題，如外送員有出現違規情事直接開罰平台業者並要求限期改善，但無禁止平台業者懲處外送員；至於檢舉部分，民眾須附上外送員違規時間、地點以及確實有抽煙、嚼檳榔及吃口香糖等影片、照片，食藥署才會受理。

陳昱安強調會中也向食藥署提及食安問題須從源頭的「店家」做控管，認為儘管外送員完全遵守規範，但店家衛生環境不佳也無法保證食品安全，建議應「列管店家」，無論是一般店家或是雲端廚房，可與外送員建立一個合作平台，讓外送員去通報環境髒亂的店家得以互相監督。

同步喊話食藥署應要求平台業者督促店家，因店家於平台申請成為合作店家只需要營業登記，認為應附上相關食品安全衛生管理等認證才可減少食安疑慮。