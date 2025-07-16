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租客落跑！房東開門驚見史詩級「垃圾瀑布」　老鼠小強開運動會

▲租客落跑，房間堆滿垃圾。（圖／民眾提供）

▲租客落跑，包租婆打開門驚見房間堆滿垃圾。（圖／民眾提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名包租婆將房子租給外送員，原以為找到穩定租客，沒想到對方不僅拖欠房租，最後還搞失蹤。房東上門查看，驚見30多坪的房子竟變成「垃圾場」，吃剩的便當、寶特瓶堆成山，蟑螂老鼠在屋內亂跑，惡臭撲鼻。光是清運垃圾就裝滿3輛大貨車，後續修繕更恐耗資百萬，讓她直呼：「真的怕到了，以後要更慎選房客！」

▲租客落跑，房間堆滿垃圾。（圖／民眾提供）

據悉，幾年前房東將位於彰化市的房子租給一名外送員，月租1萬元，起初一切正常，但從去年開始，對方繳租就不太穩定。今年房東明確告知租約只到5月底，沒想到5、6月不僅聯繫不上人，房租也一毛未繳。

擔心屋況出問題，房東會同友人前往查看，沒想到一開門就聞到濃烈腐臭味，眼前的景象更讓她當場傻眼，30多坪的房子宛如廢棄垃圾場，客廳、臥室、廚房、陽台全被垃圾淹沒，吃過的便當盒、飲料罐、衣物四散，地板黏滿污垢，甚至還有排泄物。更可怕的是，整間房子蟑螂成群、老鼠亂竄，惡劣環境讓在場的人差點吐出來。

▲租客落跑，包租婆打開門驚見房間堆滿垃圾。（圖／民眾提供，以下同）

▲租客落跑，廁所堆滿垃圾污穢不堪。

由於房客早已失聯，房東只能自認倒楣，緊急找來清潔公司處理。光是垃圾就清出整整3輛大貨車的量，資源回收物更高達近百袋，初步清運費用就花了6萬元。但噩夢還沒結束，屋內廁所被燻黑必須打掉重做，牆壁、地板因長期污損需全面粉刷，家具也幾乎報銷，粗估整體修復費用可能高達50萬至100萬元。

▲租客落跑，房間堆滿垃圾。（圖／民眾提供）

▲房東不斷的清理打包垃圾。

房東無奈表示，過去租屋多年，第一次遇到這麼離譜的狀況，不僅損失慘重，心理陰影更大。她提醒其他房東，出租房子真的要謹慎篩選房客，簽約時最好明確規範清潔責任，並定期查看屋況，以免遇到類似糾紛時求償無門。

▲租客落跑，房間堆滿垃圾。（圖／民眾提供）

▲租客落跑，房間堆滿垃圾。（圖／民眾提供）

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