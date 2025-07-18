差49歲！20歲新娘「見新郎真面目」嚇暈影片瘋傳　真相曝光

▲女子在婚禮儀式結束後，看到新郎竟是一名年長近五十歲的老者，當場驚嚇暈倒。（圖／翻攝自X）

圖文／CTWANT

部分南亞國家在幾個世紀前，新娘在結婚前不知道新郎是誰是常態，但那樣的日子已經一去不復返了，現代情侶們傾向先一起生活，然後再步入婚姻殿堂。不過近日孟加拉傳出一名年輕穆斯林女子在婚禮儀式結束後，看到新郎竟是一名年長近五十歲的老者，當場驚嚇暈倒，影片在社群媒體上廣泛流傳引發網友熱議。

根據外媒的報導，這段長約15秒的影片最初於Facebook專頁「婚禮工作室」（Wedding Studio）上發佈。影片中，一名新娘身著傳統婚禮服飾，面紗遮面，與一名滿臉橙棕色鬍鬚的年長男子一同參與婚禮儀式。當她在儀式結束後揭開面紗，望向坐在一旁的男子，發現對方竟是年齡足足大她三倍的老者，隨即驚嚇暈倒在地。

這起「包辦婚姻導致新娘暈倒」的片段迅速在「X」（前推特）等平台瘋傳，吸引大量轉發與討論。許多網友對事件感到震驚，並對包辦婚姻制度提出質疑。

然而經進一步調查發現，影片中的「新郎新娘」實為演員，該片段亦為「婚禮工作室」所製作的搞笑短劇之一，專頁長期製作圍繞南亞婚禮文化的諷刺與幽默影片，內容多為虛構。

儘管事後證實該影片為虛構內容，但由於劇情貼近部分社會現實，仍引發不少網友對包辦婚姻制度及女性婚姻自主權的反思與討論。部分評論指出，雖為搞笑劇情，卻真實反映部分地區至今仍存的性別與婚姻議題。

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