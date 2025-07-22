黑幫大哥女兒在校如廁遭偷拍！對方家長回一句...遭丟杯子破頭

▲新北市某高職女學生遭男同學偷拍如廁。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳以昇／新北報導

新北市一所私立高職永和校區，日前驚傳女學生如廁遭偷拍。一名高二女學生在上廁所時，遭同班男學生尾隨偷拍，當場遭女學生抓包並通報老師。雙方家長到校協商時，偷拍男學生父親一句「只是偷拍沒什麼大不了」，瞬間引爆女學生父親的怒火，當場持咖啡杯架砸向對方，造成男學生父親頭部挫傷。警方後續將涉嫌偷拍的男學生依兒少性剝削條例移送法辦，而動手的女學生父親則依社維法裁處。

上個月（6月）13日，新北市某私立高職永和校區，一名高二女學生在如廁時遭到同班男學生偷拍。學校獲報後，立即依規定進行校安通報，並啟動校內性別平等委員會調查程序，同時提供相關學生心理輔導與支持機制。為避免2名學生接觸，校方在徵得雙方家長同意後，安排涉嫌偷拍的男學生自6月13日起請假未到校，期末評量也特別安排至獨立考場進行。

然而，這起事件的處理過程卻意外引爆衝突。同月16日，遭偷拍女學生的父親天道盟大哥謝姓男子，與偷拍男學生的父親陳姓男子一同到校處理。談話過程中，陳男竟輕描淡寫地表示「只是偷拍沒什麼大不了，不必鬧大」，此話一出，瞬間激怒了謝男。謝男當場情緒失控，持咖啡杯丟向陳男，導致陳男頭部挫傷。謝男隨後更欲起身動手毆打陳男，所幸在場教官及時制止，才未讓衝突擴大。

警方獲報後，針對男學生偷拍女學生如廁的部分，依違反兒少性剝削條例移送新北少年法庭偵辦。至於學生家長陳男雖然不提傷害告訴，但謝姓男子在校內公然施暴，警方仍將依違反社會秩序維護法將他移送新北地方法院簡易庭裁處。教育局強調，已要求學校務必配合警方調查，並依性平相關規定審慎處理校內調查程序；同時持續追蹤學生身心與學習穩定情形，確保學生權益及校園安全。