　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

鄧佳華入獄「模特女友首度發聲」　2大重點澄清：要告前追求者

▲▼ 。（圖／翻攝自鄧佳華、簡簡IG）

▲網紅鄧佳華先前高調宣布新交模特女友「簡簡」，如今因沒錢繳罰金已入獄服刑。（圖／翻攝自鄧佳華、簡簡IG）

記者施怡妏、鄒鎮宇／採訪報導

網紅「FBI帥哥」鄧佳華因為偷拍女生裙底，被判刑6個月又無力繳交罰金，本月10日已悄悄入獄。鄧佳華女友「簡簡」也針對「蹭熱度」及男網友指控進行澄清。

簡簡表示，鄧佳華心地善良，兩人交往初期是對方主動追求並展開互動，她否認網友指控她「蹭熱度」或「利用」鄧佳華的說法，強調鄧佳華的行為均為個人意願。

[廣告]請繼續往下閱讀...

然而，由於鄧佳華過去的行為紀錄及近期入獄事件，簡簡坦言，家人無法接受兩人的感情，因此無法繼續以情侶身份交往，「但佳華之後願意以朋友的身份相處是可以的，也希望佳華出來之後能越來越好」。

▲▼ 。（圖／翻攝自鄧佳華、簡簡IG）

▲簡簡。（圖／翻攝自簡簡IG）

除了回應與鄧佳華的情感問題，簡簡也在文中提及近期遭到另一名男網友的攻擊，「他說的花費基本吃喝住玩是一般人都會有的花費，如果有吃喝住玩以外的東西，也是屬於他個人願意贈送的。所以一樣不要把問題推給被追求的人，不能覺得相處過程吃虧就都要責怪被追求的人，如要說到底為何不歸咎先來追求這個舉動」。

簡簡說，該男子未經同意散布私人對話及偷拍畫面至網路，並以不實言論對她進行公然侮辱與誹謗，並列舉多項可能涉及的罪名，包括妨害秘密罪、性影像防制法、公然侮辱罪及加重誹謗罪，並表示已準備採取法律行動，「這不僅對我造成了極大的困擾與心理壓力，也踐踏了作為一個人的基本尊嚴」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
579 2 4387 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獅北上新莊兩日吸金破7百萬！大巨蛋預售再破4萬張
Coldplay演唱會意外成「抓姦現場」！不倫男女身分被起底
江祖平燙傷怒控導播！返家痛哭　三立電視回應了
快訊／警戒升級！大雷雨猛砸1地「國家警報響」 9縣市豪大雨特
普發現金1萬要「舉債千億」　卓榮泰3張圖解釋
王義川又翻車！公報夾反罷文宣「時間軸」曝光　女鄰長1人扛鍋

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／警戒升級！大雷雨猛砸1地「國家警報響」 9縣市豪大雨特報

鄧佳華入獄「模特女友首度發聲」　2大重點澄清：要告前追求者

2025桃園機場體驗營7月18日報名開跑　夜宿桃機直擊航空樞紐24小時運作秘辛

2大助威「準薇帕」長超胖甩雨台灣　3天雨量驚人！紫爆一條線

最帥氣身影！西港國中生清晨「獨自清水溝」原因曝　7.5萬人讚翻

吃到一半「天花板整塊掉落」！竹圍漁港餐廳老闆宣布：全場免單

「夏日1神器」蝦皮販售竟違規　13賣家被罰了

給男友第一次！交往8個月不忍了　妹子崩潰「生理期都不放過我」

快訊／9縣市豪大雨特報　下到深夜

三元電池廠大火燒出「毒氣溢散」隱憂　63筆空品監測數據曝光

【令人心痛】台師大女足被逼「抽血換學分」　她摘墨鏡哽咽：該遮掩的不是我

【女足抽血案】哨子都吹了就大聲點！　女足受害學生：要讓做壞事的人害怕

【案情反轉】隔壁狂敲吵鬧！報警發現竟是鄰居求救訊號

【12天狂抽血】台師大學生兩手都是洞！教練嗆休學：抗壓性差

【血汗陳情】2勇消殉職「市府未給資料」　同事淚：消防員命這麼賤嗎

台師大女足被逼「抽血換學分」　她摘墨鏡哽咽：該遮掩的不是我

【掃射瞬間曝】尾隨「鳳梨」阿法座車！槍手騎車犯案後逃逸

【女足抽血案】受害學生質疑教育部「為何現在才罰」　只盼台師大一句誠懇道歉

GD一舉動融化李洙赫　甜喊「my SUPERSTAR」

【小貓可愛癖好】躲凳底玩耍秒變掃地機器人XD

快訊／警戒升級！大雷雨猛砸1地「國家警報響」 9縣市豪大雨特報

鄧佳華入獄「模特女友首度發聲」　2大重點澄清：要告前追求者

2025桃園機場體驗營7月18日報名開跑　夜宿桃機直擊航空樞紐24小時運作秘辛

2大助威「準薇帕」長超胖甩雨台灣　3天雨量驚人！紫爆一條線

最帥氣身影！西港國中生清晨「獨自清水溝」原因曝　7.5萬人讚翻

吃到一半「天花板整塊掉落」！竹圍漁港餐廳老闆宣布：全場免單

「夏日1神器」蝦皮販售竟違規　13賣家被罰了

給男友第一次！交往8個月不忍了　妹子崩潰「生理期都不放過我」

快訊／9縣市豪大雨特報　下到深夜

三元電池廠大火燒出「毒氣溢散」隱憂　63筆空品監測數據曝光

富邦贏球仍有隱憂　陳金鋒：得點圈進攻做得不夠好

獅北上新莊兩日吸金破7百萬！大巨蛋預售再破4萬張　球團感性致謝

GD展覽之亂！工作人員緊急開會　「周邊全改預購」粉絲排隊熱爆

「普發一萬元」的民粹陷阱　暴露在野黨犧牲台灣長期發展

Coldplay演唱會意外成「抓姦現場」！不倫男女親熱被拍　身分遭起底

《不良笑花》CP合體！　「潘瑋柏同框楊丞琳」勾回憶殺

愛過不代表適合！感情中出現「5大警訊」你該放生了

曾奪冬奧銅牌！挪威滑雪傳奇「遭雷擊身亡」　享年49歲

台積電懶人包　魏哲家笑答「AI需求可看市值4兆美元公司CEO」

江祖平怒控《願望》導播「燙傷沒喊卡」返家痛哭　三立電視回應了

【女足抽血案】哨子都吹了就大聲點！　女足受害學生：要讓做壞事的人害怕

生活熱門新聞

2大助威準薇帕長超胖　3天雨量驚人

準薇帕大環流將轉彎　紫爆豪大雨炸半台

台中大停水29小時　近16萬戶受影響

普發1萬元喊卡合理嗎？6.2萬人投票結果曝

台中「歡樂3兄弟」笑偷肉蛋　自助泡麵店給7天

被爆亂當學生　劉錦璋嗆「就是要教訓你」

夏日1神器在蝦皮賣是違規　13賣家被罰了

演習還在拍！2女市民快上「下車拍照」網看傻

薇帕颱風預計今晚生成　周末全台有雨「東部下到發紫」

快訊／14縣市大雨特報！下到深夜

周台英道歉信被轟爛！台師大緊急刪文

每天都要喝「一款湯」！台男罹大腸癌

薇帕今生成午後影響台灣！　下週「具威脅性」熱帶低壓發展

西港國中生獨清水溝！暖心原因被讚翻

更多熱門

相關新聞

YTR荒姨懷孕35週「全身冒痘狂吐」　半天在馬桶度過

YTR荒姨懷孕35週「全身冒痘狂吐」　半天在馬桶度過

YouTuber荒姨今年初宣布與山姆老思有了寶寶，兩人已在今年5月完成結婚登記。目前懷胎35週的她，今（17）日在IG上傳一支名為「懷孕後才體會到的事」的影片，細數自己在懷孕期間所遇到的種種不適。

蕾菈出國「解放比基尼」！　超兇上圍全看光

蕾菈出國「解放比基尼」！　超兇上圍全看光

鳳梨遭掃射以為「鞭炮聲」　車身留下驚悚10彈孔

鳳梨遭掃射以為「鞭炮聲」　車身留下驚悚10彈孔

249萬YTR輕生　生前遭網路霸凌

249萬YTR輕生　生前遭網路霸凌

大叔靠ChatGPT甩肉11kg　身材變化驚人

大叔靠ChatGPT甩肉11kg　身材變化驚人

關鍵字：

網紅鄧佳華簡簡入獄偷拍

讀者迴響

熱門新聞

孽子「除夕夜燒三代」6死5傷　槍決遺言很嗆

柬埔寨掃蕩詐騙園區　75名台灣人遭逮

6歲童亂闖醫院病房　殺死7個月女嬰

阿滴陷憂鬱2度試圖輕生

2大助威準薇帕長超胖　3天雨量驚人

去年熬過12次辛苦化療 小彤突驚爆：告別式從簡、正在物色塔位

準薇帕大環流將轉彎　紫爆豪大雨炸半台

台中大停水29小時　近16萬戶受影響

男演員撿手機滑倒　墜樓死亡！享年43歲

鳳梨開車遭槍擊辣妻嚇壞　他二度發聲「禍不及家人」

林襄經紀人宣布離開台灣移居蘇州

普發1萬元喊卡合理嗎？6.2萬人投票結果曝

賓士2女演習停市高開心擺拍　警出手最高開罰33.6萬

台中「歡樂3兄弟」笑偷肉蛋　自助泡麵店給7天

逼弱女簽「性奴隸條款」狂虐！胖男遭判15年

更多

最夯影音

更多

【令人心痛】台師大女足被逼「抽血換學分」　她摘墨鏡哽咽：該遮掩的不是我

【女足抽血案】哨子都吹了就大聲點！　女足受害學生：要讓做壞事的人害怕

【案情反轉】隔壁狂敲吵鬧！報警發現竟是鄰居求救訊號

【12天狂抽血】台師大學生兩手都是洞！教練嗆休學：抗壓性差

【血汗陳情】2勇消殉職「市府未給資料」　同事淚：消防員命這麼賤嗎

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

在家也能享用得來速早餐

在家也能享用得來速早餐

「文里補習班」開課啦！教你如何用微波爐快速做出理想早餐，快來一起上課吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面