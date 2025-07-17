鄧佳華入獄「模特女友首度發聲」　2大重點澄清：要告前追求者

▲網紅鄧佳華先前高調宣布新交模特女友「簡簡」，如今因沒錢繳罰金已入獄服刑。（圖／翻攝自鄧佳華、簡簡IG）



記者施怡妏、鄒鎮宇／採訪報導

網紅「FBI帥哥」鄧佳華因為偷拍女生裙底，被判刑6個月又無力繳交罰金，本月10日已悄悄入獄。鄧佳華女友「簡簡」也針對「蹭熱度」及男網友指控進行澄清。

簡簡表示，鄧佳華心地善良，兩人交往初期是對方主動追求並展開互動，她否認網友指控她「蹭熱度」或「利用」鄧佳華的說法，強調鄧佳華的行為均為個人意願。

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然而，由於鄧佳華過去的行為紀錄及近期入獄事件，簡簡坦言，家人無法接受兩人的感情，因此無法繼續以情侶身份交往，「但佳華之後願意以朋友的身份相處是可以的，也希望佳華出來之後能越來越好」。

▲簡簡。（圖／翻攝自簡簡IG）



除了回應與鄧佳華的情感問題，簡簡也在文中提及近期遭到另一名男網友的攻擊，「他說的花費基本吃喝住玩是一般人都會有的花費，如果有吃喝住玩以外的東西，也是屬於他個人願意贈送的。所以一樣不要把問題推給被追求的人，不能覺得相處過程吃虧就都要責怪被追求的人，如要說到底為何不歸咎先來追求這個舉動」。

簡簡說，該男子未經同意散布私人對話及偷拍畫面至網路，並以不實言論對她進行公然侮辱與誹謗，並列舉多項可能涉及的罪名，包括妨害秘密罪、性影像防制法、公然侮辱罪及加重誹謗罪，並表示已準備採取法律行動，「這不僅對我造成了極大的困擾與心理壓力，也踐踏了作為一個人的基本尊嚴」。