三安宮乩士林常逢46年「功德圓滿」　 宣告退休 信徒送匾感念

▲台南三寮灣三安宮乩士林常逢高齡81歲，宣佈從神職退休，結束長達46年的扶鸞生涯。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市北門區三寮灣三安宮81歲資深乩士林常逢，從35歲起擔任林府三相公代言人，起乩扶鸞、為信眾服務長達46年，堪稱地方信仰精神指標人物，19日他在年度繞境完成後正式宣告退休，三安宮管委會主委林裕源特別代表全體宗親，頒贈「功德圓滿」匾額，感念其一生虔誠奉獻，信仰歷程令人動容。

林常逢每年固定於農曆六月林府三相公聖誕之日，準時清晨7時起乩領隊，帶領宗親依循百年香路至南鯤鯓代天府謁祖祈安，再回到三寮灣林氏宗親起源地──將軍溪邊，舉行送王船祭典，儀式一絲不苟，展現對神明的最大敬意。

今年他高齡81歲，卻仍堅持全程參與遶境、神轎繞莊、逐戶加持，儘管體力已不如以往，仍不辭辛勞，為每位排隊等候的信徒親自祭改。主委林裕源說，林常逢堅守「敬神如神在」的精神，從不草率行事，對長者、返鄉遊子更是特別用心，讓人深感溫暖。

他處理神事一向恪遵神意、不事浮誇，不論是擇日、安宅、經商問卜、地理勘察，皆免費奔走至台南、高雄、台北，甚至遠赴對岸，總是分文不取，被信眾稱為「最清正的乩童」。林裕源誇讚他「忠信清正、德行兼備」，是三安宮無可取代的精神導師。

林常逢功德圓滿退休後，仍將擔任三安宮最高顧問，持續為後輩指點迷津。管委會也期盼後續能有年輕信徒傳承神職精神，讓信仰薪火相傳，莊頭永續安泰。