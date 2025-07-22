藝人網紅們掀起髮香洗護熱潮！ELASTINE胺基酸超導滲透修護力　立即撫平毛躁喚回髮絲彈潤柔亮

▲ELASTINE伊絲婷胺基酸修護系列打造居家沙龍護理，輕鬆洗出柔順光澤與迷人髮香，每天都擁有自帶仙氣的質感自信！（圖／品牌提供，下同）

消費中心／綜合報導

以韓系香水洗髮精風靡韓國與台灣的ELASTINE伊絲婷，始終走在髮品界的香氛美學與高效修護最前線。ELASTINE伊絲婷「胺基酸修護系列」延續熱銷明星商品「精華髮油」的高人氣口碑，近日再推出「超導滲透洗髮精」與「超導滲透護髮素」兩大洗護新品。全系列含17種胺基酸與黃金植萃油，運用「獨家毛鱗修護技術」，徹底淨化、滋養、修護受損髮絲，實現柔順、光澤與香氣兼具的完整護髮流程。就連專業髮型師都愛用胺基酸修護系列，搭配實用的洗護技巧，讓每一次洗髮不再只是例行公事，而是一場療癒放鬆、重現秀髮順亮的沙龍級奢護體驗。

兩大精品級香氣「小蒼蘭＆白麝香」收穫眾多網友與KOL喜愛，擁有大批粉絲追蹤的歌手安婕希小安體驗優雅白麝香後大力推薦，直呼：「遇見伊絲婷的胺基酸洗髮精、護髮素&髮油療癒的香氣，重新愛上洗頭的時刻。」美妝KOL語謙則選用清新小蒼蘭，大讚：「清新可愛的花園果香調，讓髮質大升級！」兩款經典又精緻的高質感香氣，成功成為香氛控們在社群熱議的愛用髮品。

「超導滲透洗髮精＋護髮素」完美組合，打造輕奢沙龍保養

想要秀髮柔順有光澤，從修護基礎的「日常清潔」就要講究！ELASTINE「胺基酸修護系列」新推出的「超導滲透洗髮精」與「超導滲透護髮素」，從第一步洗髮開始，就能感受到沙龍級溫柔呵護。

擁有綿密細緻泡沫的超導滲透洗髮精，能輕柔淨化頭皮與髮絲，有效清潔頭皮髒污。添加17種胺基酸、3種水解蛋白、胜肽等成分，讓每次洗髮都注入滿滿修護力，幫助髮絲更加強韌。同時含有摩洛哥堅果油與乳木果油等黃金植萃油，清潔同時為髮絲帶來柔潤與光澤，沖洗後的髮絲自然柔順、清爽不乾澀，用手指梳順也不用擔心有扯髮感，讓日常洗髮成為最放鬆的療癒時光。

超導滲透護髮素則是這場修護流程的絕佳延伸，選用17種胺基酸、4種水解蛋白與胜肽等修護成分深層補給，搭配澳洲堅果籽油、摩洛哥堅果油、乳木果油等3種植萃精華，完美包覆髮絲深層滋潤，再以神經醯胺，為受損髮絲補充水分，重建保濕屏障。只需短短幾分鐘，就能感受到髮絲由內而外的柔順。吹整後的秀髮更好整理，輕鬆就能恢復彈力光澤，即使素顏出門，也能靠散發光澤感的秀髮展現亮麗動人的完美氣質！

網友狂推「高回購精華髮油」 一抹撫平髮絲細碎毛躁感

想讓秀髮維持順亮光澤，髮油絕對是日常護髮的關鍵。作為ELASTINE胺基酸修護系列的高CP值明星先鋒，「精華髮油」自推出以來便以高回購率穩居各大髮品推薦榜單之列，在社群討論版也保有超高討論度，無論是趕著出門只來得及抓幾下頭髮，還是需要臨時應對午後的毛躁狀況，隨手一抹就透出自然光澤，讓髮絲柔順服貼。更難得的是，這款髮油質地輕盈、吸收快速，各種髮質都能駕馭，難怪被髮型師與網友口耳相傳封為隨身必備「護髮秘寶」。

這瓶髮油的修護關鍵，在於其添加的17種胺基酸與胜肽等成分，主打能滲透髮絲，密集修護因染燙或長期吹整造成的毛鱗片損傷，重建髮絲強韌度。再搭配高濃縮的摩洛哥堅果油精華，讓每一次使用都宛如為髮絲蓋上一層天使保護膜，能降低吹髮時造成的熱損傷，以及應對日常各種毛躁問題，幫助乾燥受損髮重現輕柔髮絲的光澤與彈性。

白麝香、小蒼蘭2款精品級香氛，勾勒出妳專屬的自信與魅力

ELASTINE胺基酸修護系列，擁有兩款最受歡迎的精品級香氛。金色瓶為「小蒼蘭」融合英國梨、玫瑰與廣藿香，清新甜美，是充滿朝氣的可愛果香調。亮橘瓶則是「白麝香」則揉合白玫瑰、橙花與檀香，馥郁優雅，宛如晨間棉花般溫柔舒適。

這兩款香氛皆以精品級香水概念調製，前中段層次豐富、餘韻迷人繚繞。無論妳是喜愛輕甜花果或是偏好柔和木質調，都能找到最適合自己的質感髮香。當然，也可以一次全收，依據心情、天氣或場合，自由搭配使用，讓香氣成為妳風格的一部分，隨時展現多變魅力。

髮型師教你使用胺基酸修護系列搭配正確洗髮5步驟，在家享受沙龍級護髮

「洗髮方式正確，髮質真的會改變！」有18年經驗的專業髮型師Allan表示，許多人覺得頭髮毛躁、扁塌，其實不是髮質差而是「洗錯頭」，因此他特別分享如何運用「胺基酸修護三件組」搭配「正確洗髮5步驟」，幫助髮絲變得柔韌順亮，在家洗出「沙龍級專業護髮」的質感。

正確洗髮5步驟：

1. 洗頭前先將頭髮梳開：減少頭髮拉扯，並讓胺基酸等修護成分更均勻滲透

2. 洗髮掌心起泡再上頭：先在掌心搓綿密泡沫，搭配指腹劃圓按摩，放鬆頭皮、促進循環

3. 護髮旋轉髮絲助吸收：均勻塗抹護髮素，以旋轉方式按壓髮束，讓營養成分更深層吸收

4. 吹前壓乾頭髮+抹髮油：用毛巾輕壓乾頭髮，不可搓揉，吹髮前抹精華髮油減少熱損傷

5. 吹髮時由上往下順吹：吹嘴由上往下與髮絲平行，順著毛鱗片方向吹避免毛躁、更順亮

「胺基酸修護系列」全系列熱賣中，讓每一天都從柔順與髮香開始，打造妳的生活質感

ELASTINE伊絲婷胺基酸修護系列，現已於各大實體 (寶雅、屈臣氏、康是美、全聯、家樂福)及線上通路上市*，從「超導滲透洗髮精」、「超導滲透護髮素」到經典熱銷的「精華髮油」，打造完整沙龍洗護三步驟。無論是早晨出門前的整理，或是夜晚卸下一身疲憊的靜謐片刻，只要有胺基酸修護系列在側，每一次洗護髮都是日常中最順亮閃耀的儀式。

現在不妨在浴室為「ELASTINE伊絲婷 胺基酸修護系列」留個位置，讓髮絲在日復一日的清洗與呵護中，找回柔韌光亮風采，綻放屬於妳的香氣與自信。

*實際販售品項依各通路公告為主。



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