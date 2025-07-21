　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

窮困山村青年逆襲成博士！挖煤扛炸藥賺生活費　論文致謝詞逼哭網

▲▼扛過炸藥、鋪過瀝青⋯窮困山村小伙「逆襲成博士」論文致謝惹哭全網。（圖／翻攝自微博）

▲窮困山村青年「逆襲成博士」，挖煤、扛炸藥、鋪瀝青賺生活費，論文致謝惹哭全網。（圖／翻攝自微博）

記者趙蔡州／綜合報導

中國大陸一名出生自窮困山村的青年，逆襲讀到博士畢業的事蹟近日在微博爆紅。這位青年表示，他歷經2次高考才考上專科，後來才透過專升本考試考入大學，為了賺取學費及生活費，寒暑假都在挖煤、扛炸藥、鋪瀝青，就讀研二時才買了人生第一台電腦，他的論文致謝詞更是感動全網。

根據《上觀新聞》報導，這位青年出生自一個偏遠窮困的山村，原本夢想是當一輩子的兵，12歲時跟著父親挖煤賺錢，17歲高中畢業但沒有考上學校，19歲第2次高考才考上專科，接著透過專升本考試進入大學，修讀地質工程學系，後來一路考上碩、博士，並於2025年取得北京工業大學工學博士學位。

青年也在論文致謝詞中透露，自己求學過程中遭遇的困難，他高中畢業後，為了不增加父母的經濟負擔，在攻讀大學、碩、博士期間，寒暑假幾乎都在工作，曾經到煤礦挖煤、扛炸藥、在高速公路鋪瀝青、在建築工地綁鋼筋，也曾在學校內的餐廳洗碗、擦桌子，直到就讀研二時，才擁有了人生第一台電腦。

青年除了感謝了政府的補助政策及導師的資助，以及許多曾經幫助他的學長、學姊外，他還特別感謝了自己的室友，這位室友不但在他考研時給予資助，讓他可以暫時不用到食堂打工，讀研時更送了他人生第一支手機，當時衣櫃內僅有的兩條褲子，其中一條也是這位室友送的。

青年的論文感謝詞曝光後，立刻在微博爆紅，有人說，「在苦難中熬出來的人，懂得上進，不畏懼困難，明白珍惜，知道冷暖，工作生活會越來越好」、「努力方能成就夢想，知識才能改變命運，加油」、「隔著螢幕淚了」、「太棒了，有夢想有毅力的好男兒」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
411 1 8829 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
Joeman激瘦32公斤「賣肉露腹肌」網全看傻

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

窮困山村青年逆襲成博士！挖煤扛炸藥賺生活費　論文致謝詞逼哭網

性感女神疑「真空出席」白襯衫洩身材　粉絲驚：有那麼大嗎

同時交往20男友！文書妹收20支全新iPhone「轉賣湊錢爽買房」

中美元首或將在未來幾個月內會面？　陸外交部回應

居民超崩潰！上海「噴射式蟬尿」如大雨落下　專家：有甜味

「中國市場獨一無二」　黃仁勳讚賞華為是非凡的對手

美富國銀行華裔女高管被禁出境　陸外交部：配合刑事案調查

22歲陸抗癌正妹網紅過世　她留下遺言：幫我吃新上市的冰淇淋

黃仁勳總感覺公司快倒閉！　談當CEO心情大多時候不有趣　

2年天天吃！24歲女愛吃烤串致「胃癌晚期」　醫嘆：黏膜長期受損

Coldplay主唱「拍攝前叮嚀」　喊話偷情者「拜託去躲起來」

Lisa裙底露「肉色翹臀」引熱議　穿膚色安全褲..粉絲快嚇壞

男評審直言「女歌手太漂亮是扣分」　蕭亞軒嗆：我們聽不懂！

【超驚險】遊覽車過彎卡山路　33乘客卡半路嚇壞

【下架柯總召】「悍草」蛋洗民進黨中央　2男到案認「對時事不滿」

【造勢飆國罵】林國成罵賴清德「X你娘」！ 認情緒失控「道歉了」

【鏡頭女王】李多慧明星賽「Wink」神回眸！本人親回：我全都找得到

【少康仙？】搶先川普公布關稅稅率！ 趙少康：得到的消息是32%

【富邦「JUJU寶貝」吃醋】陳晨威光速抱抱安撫！Julia比出心碎QQ

【這種男友哪裡找！】遠距戀愛的每一次高鐵迎接日常

窮困山村青年逆襲成博士！挖煤扛炸藥賺生活費　論文致謝詞逼哭網

性感女神疑「真空出席」白襯衫洩身材　粉絲驚：有那麼大嗎

同時交往20男友！文書妹收20支全新iPhone「轉賣湊錢爽買房」

中美元首或將在未來幾個月內會面？　陸外交部回應

居民超崩潰！上海「噴射式蟬尿」如大雨落下　專家：有甜味

「中國市場獨一無二」　黃仁勳讚賞華為是非凡的對手

美富國銀行華裔女高管被禁出境　陸外交部：配合刑事案調查

22歲陸抗癌正妹網紅過世　她留下遺言：幫我吃新上市的冰淇淋

黃仁勳總感覺公司快倒閉！　談當CEO心情大多時候不有趣　

2年天天吃！24歲女愛吃烤串致「胃癌晚期」　醫嘆：黏膜長期受損

國際火線／致敬法國世紀男神！吳宇森的繆司：亞蘭德倫

【富邦「JUJU寶貝」吃醋】陳晨威光速抱抱安撫！Julia比出心碎QQ

相關新聞

女工中捷坐地板讀書　背影感動13萬人

女工中捷坐地板讀書　背影感動13萬人

認真的人會散發出耀眼的光芒，補教老師李威立日前搭乘台中捷運時，看見一名疑似剛下班的女工人蹲坐在車廂內認真讀書，勤奮的模樣讓他忍不住拍下照片分享到網路，讚嘆「認真的背影真的令人動容」，照片分享後也引發網友熱議，吸引超過13萬人朝聖。

內用區全在K書　一票秒懂「哪家咖啡廳」笑了

內用區全在K書　一票秒懂「哪家咖啡廳」笑了

陸男大生研究「科學＋AI」直攻UCLA博士班 奪雷軍卓越獎學金

陸男大生研究「科學＋AI」直攻UCLA博士班 奪雷軍卓越獎學金

做30K免洗筷工作「念碩士能翻身」！網搖頭：時代變了

做30K免洗筷工作「念碩士能翻身」！網搖頭：時代變了

韓博士畢業只能在家啃老？失業領90萬台幣低薪

韓博士畢業只能在家啃老？失業領90萬台幣低薪

關鍵字：

博士讀書

讀者迴響

最夯影音

更多

Coldplay主唱「拍攝前叮嚀」　喊話偷情者「拜託去躲起來」

Lisa裙底露「肉色翹臀」引熱議　穿膚色安全褲..粉絲快嚇壞

男評審直言「女歌手太漂亮是扣分」　蕭亞軒嗆：我們聽不懂！

【超驚險】遊覽車過彎卡山路　33乘客卡半路嚇壞

【下架柯總召】「悍草」蛋洗民進黨中央　2男到案認「對時事不滿」

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

美廉社高CP值料理包

美廉社高CP值料理包

「文里補習班」開課啦！開箱5樣美廉社獨家商品，一起來看看味道如何！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面