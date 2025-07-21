窮困山村青年逆襲成博士！挖煤扛炸藥賺生活費　論文致謝詞逼哭網

▲窮困山村青年「逆襲成博士」，挖煤、扛炸藥、鋪瀝青賺生活費，論文致謝惹哭全網。（圖／翻攝自微博）

記者趙蔡州／綜合報導

中國大陸一名出生自窮困山村的青年，逆襲讀到博士畢業的事蹟近日在微博爆紅。這位青年表示，他歷經2次高考才考上專科，後來才透過專升本考試考入大學，為了賺取學費及生活費，寒暑假都在挖煤、扛炸藥、鋪瀝青，就讀研二時才買了人生第一台電腦，他的論文致謝詞更是感動全網。

根據《上觀新聞》報導，這位青年出生自一個偏遠窮困的山村，原本夢想是當一輩子的兵，12歲時跟著父親挖煤賺錢，17歲高中畢業但沒有考上學校，19歲第2次高考才考上專科，接著透過專升本考試進入大學，修讀地質工程學系，後來一路考上碩、博士，並於2025年取得北京工業大學工學博士學位。

青年也在論文致謝詞中透露，自己求學過程中遭遇的困難，他高中畢業後，為了不增加父母的經濟負擔，在攻讀大學、碩、博士期間，寒暑假幾乎都在工作，曾經到煤礦挖煤、扛炸藥、在高速公路鋪瀝青、在建築工地綁鋼筋，也曾在學校內的餐廳洗碗、擦桌子，直到就讀研二時，才擁有了人生第一台電腦。

青年除了感謝了政府的補助政策及導師的資助，以及許多曾經幫助他的學長、學姊外，他還特別感謝了自己的室友，這位室友不但在他考研時給予資助，讓他可以暫時不用到食堂打工，讀研時更送了他人生第一支手機，當時衣櫃內僅有的兩條褲子，其中一條也是這位室友送的。

青年的論文感謝詞曝光後，立刻在微博爆紅，有人說，「在苦難中熬出來的人，懂得上進，不畏懼困難，明白珍惜，知道冷暖，工作生活會越來越好」、「努力方能成就夢想，知識才能改變命運，加油」、「隔著螢幕淚了」、「太棒了，有夢想有毅力的好男兒」。