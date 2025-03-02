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南韓博士畢業只能在家啃老？10人就有3人失業　領低薪不到90萬台幣

▲▼南韓大學生展開留學生活。（示意圖／CFP）

▲南韓高學歷分子在求職環境遭遇困境。（示意圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

南韓高學歷分子在求職就業等環境遭遇困難，尤其如今人工智慧（AI）發展當道，恐怕更是一堆人的職業遭到取代！南韓政府發表一份報告，指出去年取得博士學位的人當中，平均每10人就有3人沒有找到工作、待在家當啃老族，失業比率創下統計以來新高，且女性博士生失業比例更是超越男性。

根據《韓聯社》，南韓統計廳國家統計網站今（2）日發表「2024年國內應屆博士畢業生就業調查」之統計報告，該份報告針對1萬442名博士畢業生進行統計，結果顯示確定就業的比率為70.4%，至於無法成功求職的失業者比率為26.6%、非經濟活動人口為3.0%，兩者合計為29.6%，創下2014年開始調查以來的新高。

博士畢業生未能順利求職的比率，從2014年的24.5%以後便逐年成長，2018年躍升至25.9%，2019年攀升至29.3%，去年更是以29.6%創下歷年新高。韓國銀行分析指出，隨著AI技術高度發展，未來高所得、高學歷者的工作機會更有可能被代替。

從年齡層分布來看，去年取得博士學位的537名30歲以下受調查者，當中高達47.7%為尚未就業的失業者，同樣創下開始統計以來的新高；至於已開始求職，但卻未能取得工作機會的失業者之比率則為45.1%，而2.6%是非經濟活動人口。

從性別分布來看，去年尚未就業的博士畢業生中，男性占27.4%（6288人）、女性則占33.1%（4154人）。

從這些待業的博士畢業生來看，人文學或藝術領域者占40.1%（各領域中最高），自然科學、數學、統計學占37.7%，社會科學、媒體與情報學等占33.1%；至於待業者相對比較少的主修領域，則為保健與福利（20.9%）、教育（21.7%）、經營與行政和法律（23.9%），其原因為成功取得就業者在人數上相對比較多。

另外，從已就業的博士畢業生薪資環境來看，從受訪的7346名已就業之博士畢業生中，年薪2000萬韓元至4000萬韓元（約新台幣90萬元以內）者占27.6%、4000萬韓元至6000萬韓元（約新台幣135萬元以內）者占19.8%，至於1億韓元（約新台幣225萬元）以上之高收入者則占14.4%，顯示高學歷依舊脫離不了低薪困境。

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