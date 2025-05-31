　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

女工人蹲坐中捷地板讀書　勤奮背影感動13萬人：一定會出頭天

▲▼女工人蹲台中捷運車廂苦讀！1張照讓12萬網友動容。（突／翻攝自李威立臉書）

▲補教老師分享女工人捷運坐地板讀書，勤奮照片吸引超過13萬人朝聖。（圖／翻攝自李威立臉書）

網搜小組／趙蔡州報導

認真的人會散發出耀眼的光芒，補教老師李威立日前搭乘台中捷運時，看見一名疑似剛下班的女工人蹲坐在車廂內認真讀書，勤奮的模樣讓他忍不住拍下照片分享到網路，讚嘆「認真的背影真的令人動容」，照片分享後也引發網友熱議，吸引超過13萬人朝聖。

李威立在臉書表示，他日前搭乘台中捷運時，發現一名女工人蹲坐在車廂角落，最初沒有特別在意，只覺得對方應該就是一名辛苦工作後的人，衣服上有工作後的痕跡，坐在自己帶來摺疊好翻面的推車上，安全帽也還戴在頭上，「有一技之長可以自食其力的人，都值得尊敬」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

李威立接著說，後來他仔細一看才發現，對方正在努力讀書，一邊翻閱書籍一邊拿鉛筆畫重點，「現在閱讀的部分是沈括的夢溪筆談，剛剛往前翻還看到蒲松齡，而且她的字超級漂亮，雖然不知道她是要準備什麼考試，但是認真的背影真的令人動容，祝你考試順利」。

照片分享後，吸引超過13萬人按讚討論，有人說，「工作就夠累了，能在下班後還有精力讀書真的很不簡單」、「在艱困的環境下還能這麼努力真不容易」、「勞動是她的工作而已，精神層面可能勝過整台列車七成以上的人」、「這就對了，願意向上提升」、「認真的女人好美麗」、「不放棄自己努力學習，總有一天一定會出頭天，加油」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
505 2 9922 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
10億女星復合前夫「照三餐啪啪」　警衛看不下去
開出端午節大樂透頭獎1.86億　彩券行招財法寶曝光
陳奕求婚五分埔成衣千金成功！
端午節吃粽子「別配2種水果」！醫示警：恐變急性腸胃炎

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

女工人蹲坐中捷地板讀書　勤奮背影感動13萬人：一定會出頭天

停車一天「被收2880元」　苦主傻眼：比住宿費還貴

好多人都踩雷！晚餐「2習慣」罹胃癌風險飆升　醫師示警了

端午粽子送「5類人」是大忌！　命理專家示警：千萬別整串給

快訊／8級強風來了！7縣市發特報　下波鋒面「影響時間」曝

來台奉獻逾一甲子！義大利修女趙秀容辭世　享耆壽93歲

端午節吃粽子「別配2種水果」！醫師提醒：恐變急性腸胃炎

車、房都給未婚孕妻！岳母「婚宴1要求」他怒不結了　結局超傻眼

明天國道18處地雷路段　國5北上恐塞到午夜

台式咖哩口味超衝擊！日職人踩雷點燃創業夢　來台31年開店爆紅

【真在地美食？】「跳跳猴」外送掉地上撿起裝沒事！　2女工程師見真相怒告

【行走的人間兵器】71歲婦鬼切逆撞BMW！倒地反控：他撞我的

瘦子直播連線大淵 突驚喊：你後面有車！

【找到了！】懸賞20萬...雷虎無人艇失蹤4天　澳底漁港東方海域尋獲

林志玲一見孫儷　秒Cos甄嬛行禮

陳奕求婚成功❤❤❤

【可以澀澀？】手搖店員：紅茶無糖比較澀　顧客神回讓人姨母笑

【紋身的真正用意】妻幫抓癢「佛頭下巴」　位子抓超精準XD

【嘻嘻→ 不嘻嘻】狗勾高鐵越獄！車長前來"逮捕"

【10秒驚魂】短裙妹搭電梯被尾隨！嚇壞急按開門鍵逃出

女工人蹲坐中捷地板讀書　勤奮背影感動13萬人：一定會出頭天

停車一天「被收2880元」　苦主傻眼：比住宿費還貴

好多人都踩雷！晚餐「2習慣」罹胃癌風險飆升　醫師示警了

端午粽子送「5類人」是大忌！　命理專家示警：千萬別整串給

快訊／8級強風來了！7縣市發特報　下波鋒面「影響時間」曝

來台奉獻逾一甲子！義大利修女趙秀容辭世　享耆壽93歲

端午節吃粽子「別配2種水果」！醫師提醒：恐變急性腸胃炎

車、房都給未婚孕妻！岳母「婚宴1要求」他怒不結了　結局超傻眼

明天國道18處地雷路段　國5北上恐塞到午夜

台式咖哩口味超衝擊！日職人踩雷點燃創業夢　來台31年開店爆紅

韓系雙龍汽車改名後「話題＆正面聲量雙成長」！轉型策略獲肯定

女工人蹲坐中捷地板讀書　勤奮背影感動13萬人：一定會出頭天

快訊／彭博：台積電正評估在阿聯建造先進晶片工廠

富國機場又出事！2女員工「抓髮狂吼」大亂鬥畫面流出　旅客看傻

Audi「大改款Q3休旅車」預告今夏登場！首度採用分離式頭燈更吸睛

停車一天「被收2880元」　苦主傻眼：比住宿費還貴

好多人都踩雷！晚餐「2習慣」罹胃癌風險飆升　醫師示警了

父母吸毒無人顧！舅守護外甥長大　「哭回台南」打動法官裁准收養

難怪變胖！睡眠不足會影響大腦決策力　反而更愛垃圾食物

田中圭又被爆「曾睡過酒店妹」！　私德不修永野經紀公司怒封殺

【紋身的真正用意】妻幫抓癢「佛頭下巴」　位子抓超精準XD

生活熱門新聞

端午節吃粽子　醫師提醒：別配2種水果

快訊／8級強風來了　下波鋒面影響時間曝

下波鋒面「卡台灣上空2天」　強降雨轟全台

帶小五女兒染髮！老師突傳訊「希望染回黑色」　家長傻眼了

出國「買1物回台」將重罰1萬5！新制6／1上路

好多人都踩雷！晚餐「2習慣」罹胃癌風險飆升

輔大「承翰法庭」揭牌　蔡明忠罕談小兒：發育不健全30年很辛苦

端午粽子送「5類人」是大忌！

「星光郵局」服務6/2起走入歷史　夜間全面打烊

車、房都給未婚孕妻！岳母「婚宴1要求」他怒拒婚

停車一天被收2880元　苦主：比住宿還貴

來台奉獻逾一甲子！義大利修女趙秀容辭世

粽子配料最討厭哪個？大票秒點名「這一樣」

新鮮人「千萬別與同事1互動」　萬人認證：超後悔

更多熱門

相關新聞

防止捷運隨機傷人事件！　新北捷運新增盾甲包、手套、防刺傘

防止捷運隨機傷人事件！　新北捷運新增盾甲包、手套、防刺傘

因應近年大眾運輸偶有施暴或持械威脅他人安全事件，新北捷運公司表示，除既有的安全防護裝備外，近日更進一步升級防禦策略，正式導入具實質防刺能力的防具與警示裝置，藉此提升應變效率與第一線人員的處置能力。此次新措施亦參考JR西日本自2024年起在列車中導入防刺傘的實務經驗，結合新北捷運營運環境加以在地化實施。

明星學區＋捷運＋大基地！桃園藝文特區珍稀宅「百川峰滙」房價抗跌

明星學區＋捷運＋大基地！桃園藝文特區珍稀宅「百川峰滙」房價抗跌

蔡宗豪六大質詢狠批預算灌水　黃偉哲：蓋捷運都不夠

蔡宗豪六大質詢狠批預算灌水　黃偉哲：蓋捷運都不夠

房東請辭！鳥松千坪火鍋店5.3億求售　在地一看：未來不得了

房東請辭！鳥松千坪火鍋店5.3億求售　在地一看：未來不得了

台灣還有哪裡需要捷運？網點名1縣市

台灣還有哪裡需要捷運？網點名1縣市

關鍵字：

捷運工人讀書

讀者迴響

熱門新聞

即／23歲海軍少尉失聯4天！找到人了

10億女星復合前夫「照三餐啪啪」　警衛看不下去

端午節吃粽子　醫師提醒：別配2種水果

建商爆倒閉　買家2400萬頭期款賠光

不爽愛女交男友　台灣鬼父性侵女兒報復

周杰倫公開找房子！

快訊／8級強風來了　下波鋒面影響時間曝

Uber撞13車現場曝！駕駛癱軟被拖到路邊

快訊／《楓之谷Artale》傳災情！

大樂透1.86億一注獨得！獎落這縣市

陳奕求婚五分埔成衣千金成功！交往1年訂終身

監獄男吃安眠藥昏睡　手槍被室友偷打

下波鋒面「卡台灣上空2天」　強降雨轟全台

天道盟砸7000萬插旗「幣想科技」　竹聯、四海搶進

帶小五女兒染髮！老師突傳訊「希望染回黑色」　家長傻眼了

更多

最夯影音

更多

【真在地美食？】「跳跳猴」外送掉地上撿起裝沒事！　2女工程師見真相怒告

【行走的人間兵器】71歲婦鬼切逆撞BMW！倒地反控：他撞我的

瘦子直播連線大淵 突驚喊：你後面有車！

【找到了！】懸賞20萬...雷虎無人艇失蹤4天　澳底漁港東方海域尋獲

林志玲一見孫儷　秒Cos甄嬛行禮

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面