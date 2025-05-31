女工人蹲坐中捷地板讀書　勤奮背影感動13萬人：一定會出頭天

▲補教老師分享女工人捷運坐地板讀書，勤奮照片吸引超過13萬人朝聖。（圖／翻攝自李威立臉書）

網搜小組／趙蔡州報導

認真的人會散發出耀眼的光芒，補教老師李威立日前搭乘台中捷運時，看見一名疑似剛下班的女工人蹲坐在車廂內認真讀書，勤奮的模樣讓他忍不住拍下照片分享到網路，讚嘆「認真的背影真的令人動容」，照片分享後也引發網友熱議，吸引超過13萬人朝聖。

李威立在臉書表示，他日前搭乘台中捷運時，發現一名女工人蹲坐在車廂角落，最初沒有特別在意，只覺得對方應該就是一名辛苦工作後的人，衣服上有工作後的痕跡，坐在自己帶來摺疊好翻面的推車上，安全帽也還戴在頭上，「有一技之長可以自食其力的人，都值得尊敬」。

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李威立接著說，後來他仔細一看才發現，對方正在努力讀書，一邊翻閱書籍一邊拿鉛筆畫重點，「現在閱讀的部分是沈括的夢溪筆談，剛剛往前翻還看到蒲松齡，而且她的字超級漂亮，雖然不知道她是要準備什麼考試，但是認真的背影真的令人動容，祝你考試順利」。

照片分享後，吸引超過13萬人按讚討論，有人說，「工作就夠累了，能在下班後還有精力讀書真的很不簡單」、「在艱困的環境下還能這麼努力真不容易」、「勞動是她的工作而已，精神層面可能勝過整台列車七成以上的人」、「這就對了，願意向上提升」、「認真的女人好美麗」、「不放棄自己努力學習，總有一天一定會出頭天，加油」。