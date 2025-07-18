　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

立即救災　陳亭妃、陳怡珍、周麗津攜手企業、扶輪社捐贈物資

▲立委陳亭妃、市議員陳怡珍、周麗津與產業界、扶輪社合影，攜手捐贈重建物資支援台南沿海災區。（記者林東良翻攝，下同）

▲立委陳亭妃、市議員陳怡珍、周麗津與產業界、扶輪社合影，攜手捐贈重建物資支援台南沿海災區。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為協助台南地區風災後的清理與重建作業，立委陳亭妃、市議員陳怡珍與周麗津18日攜手台南產業園區廠商協進會、清豐企業與豐彩科技材料公司，共同捐贈重建物資，包括12塊帆布（4.8公尺×3.4公尺）、1500個編織袋與5捲PVC布，由佳里區長林耿漢代表受贈，作為災區第一線使用之物資，協助受損住家加速復原。

▲立委陳亭妃、市議員陳怡珍、周麗津與產業界、扶輪社合影，攜手捐贈重建物資支援台南沿海災區。（記者林東良翻攝，下同）

本次物資整合與配送，展現公私部門高效協作。南區扶輪社前社長葉寶鴻在得知災區需求後，隨即透過扶輪公益網主委嚴啟綸、執行長禤耀斌迅速啟動對接機制，再由陳亭妃、陳怡珍、周麗津協助媒合與運輸安排，讓資源能在第一時間送抵災區，反映出民間力量的敏捷與溫暖。

民雄扶輪社也接續回應，繼17日捐出1萬1千個編織袋後，今再主動加碼6000個袋子。社長林宗正表示，在扶輪3470地區總監莊和達指示「全力協助救災」下，將持續關注災民需求，提供必要支援。

▲立委陳亭妃、市議員陳怡珍、周麗津與產業界、扶輪社合影，攜手捐贈重建物資支援台南沿海災區。（記者林東良翻攝，下同）

陳亭妃表示，重建之路猶如長跑，感謝企業與扶輪社毫不猶豫出手相助，傳遞希望的力量。陳怡珍與周麗津也承諾，將持續追蹤重建進度，並與市府保持聯繫，確保每一批物資都能妥善且即時送達需要的手中。他們相信，透過一股又一股的公私協力與愛心動能，必能幫助災區民眾早日重建家園，重拾生活節奏。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
583 2 3975 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
曹興誠稱職棒有打假球的、比正規的更認真　粉專轟：一句話激怒球
快訊／槍擊鳳梨槍手仍在逃！接應男先落網　羈押禁見
房客「破壞水龍頭」！房東水費暴漲6000　屋內慘況曝光
台灣珍奶太好喝！徐玄來台暴走「1天內狂灌6杯」
演習一半「卡在手扶梯」　大姐狂倒退走...網：15萬的壓力
「2008投馬英九！我是藍的！」　曹興誠：賴清德有辦法指揮我
快訊／12縣市豪大雨特報　2地區「紅色警戒」
快訊／31：0！羅明才、顏寬恒等5藍委罷免案　補件全過關

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

「桃園捷運X南海電鐵」1日套票禮盒　雙鐵彩繪列車7/20限量開賣

送營養也送溫暖！　台南97校600名學童獲免費鮮乳補助4年不間斷

全國科展台南再登高峰！　建興國中勇奪全國第一

立即救災　陳亭妃、陳怡珍、周麗津攜手企業、扶輪社捐贈物資

「高速青春」開麥！高雄青年體驗一日DJ人生　直擊廣播現場

強化自殺傷防治！　南區七縣市專輔齊聚台南共構校園心理安全網

避免火場悲劇！同濟會捐住警器　台南弱勢家庭可免費申請安裝

庶民美食新勢力！花蓮購物節聯名第三波　限時抽大獎

堅實後盾！花蓮3千名環保志工無私奉獻　站在守護家園第一線

第65屆全國科展圓滿落幕　學子創意綻放見證未來希望

【防空警報響起】地瓜還在烤...但老闆已經跑去趴地抱頭避難了XDD

【案情反轉】隔壁狂敲吵鬧！報警發現竟是鄰居求救訊號

【嘴硬的阿嬤】說不帶孫，結果嬰兒一出生她就投降了XD

【讓個車位遇到偶像】球迷停車場遇到王建民！超炸新髮型曝光XD

【女足抽血案】不希望抹滅周台英國腳傳奇！簡奇陞：若道歉我們絕對接受

賴清德當蔣萬安面喊「中華民國派反共！台派護台」

趙露思愛犬直播失控狂吠　她冷靜訓話「手動閉麥」

【真．男上加男】怕被抓疊坐副駕！連撞6車 酒測結果讓人吐血XDDD

我把拔誰都不能欺負！#騙人生女兒

【演習還逗留！】男無視演習街上逗留　勸導不聽遭警帶走

「桃園捷運X南海電鐵」1日套票禮盒　雙鐵彩繪列車7/20限量開賣

送營養也送溫暖！　台南97校600名學童獲免費鮮乳補助4年不間斷

全國科展台南再登高峰！　建興國中勇奪全國第一

立即救災　陳亭妃、陳怡珍、周麗津攜手企業、扶輪社捐贈物資

「高速青春」開麥！高雄青年體驗一日DJ人生　直擊廣播現場

強化自殺傷防治！　南區七縣市專輔齊聚台南共構校園心理安全網

避免火場悲劇！同濟會捐住警器　台南弱勢家庭可免費申請安裝

庶民美食新勢力！花蓮購物節聯名第三波　限時抽大獎

堅實後盾！花蓮3千名環保志工無私奉獻　站在守護家園第一線

第65屆全國科展圓滿落幕　學子創意綻放見證未來希望

海基會夏令營停辦　羅文嘉改赴台校活動與孩子們交流

朴軫永曬父女同框照！　女兒真面目「根本複製貼上」網驚：也長太像

「桃園捷運X南海電鐵」1日套票禮盒　雙鐵彩繪列車7/20限量開賣

夏季旅展開跑！旅天下祭優惠吸客　預言過後日本近單量創單日新高

依依回擊罷團「不適任事證」　羅智強嗆：理由寫好一點、實在一點

選區調整！竹北市拆2選區　彰化、雲林、基隆、竹市增原住民議員選區

「平民燕窩」放上蝦皮販售慘了！最重罰200萬　賣家緊急下架

立委罷免投票召開策略會議　桃園檢警調廉全力動員發揮辦案能量

台美混血韓安齊再破全國紀錄！世大運100自飆55秒34總排第4晉級

送營養也送溫暖！　台南97校600名學童獲免費鮮乳補助4年不間斷

【防空警報響起】地瓜還在烤...但老闆已經跑去趴地抱頭避難了XDD

地方熱門新聞

桃園濱海觀音蓮園、永安漁港　7/19活動精采

詐團出新招　中原大學推廣處遭冒用招生詐騙　

大罷免前　運彩公會理事長發公開信：國會可換人制度不能換魂

冷氣安裝作業風險高　落實防墜保護不可少

颱風夜誤闖民宅！ 83歲嬤喊「來喝茶」嚇壞屋主

全國第一！長榮中學奪科展生物科金牌寫下創校首金紀錄

超人氣「好想兔」7/19-27日　現身桃藝工坊

連續14天史上最硬教召　花蓮巿長致贈加菜金

台南首辦防災協作中心聯合訓練強化第一線專業

黃偉哲赴鹽水慰勞災後臨工市府釋出757職缺助重建

黃偉哲宣布災後「單一窗口」啟動11區補助申請假日不打烊

六大長照協會赴立院提五大訴求籲健全法規、減輕產業壓力

災後補助即日開跑！台南啟動風災修繕救助每戶最高補助10萬元

黃偉哲視察七股學甲災後補助感謝高雄義消、國軍弟兄挺災民

更多熱門

相關新聞

老化社會遇上斷電斷訊　丹娜絲颱風帶來的「警訊」

老化社會遇上斷電斷訊　丹娜絲颱風帶來的「警訊」

今年第一個中度颱風丹娜絲於2025年7月6日登陸，除了強大的風雨之外還多了一個過去較為罕見的暴潮。此颱風中心陣風近16級，於深夜重創嘉義台南沿海低窪地區，造成沿海數個鄉里的電線桿整排傾倒或折斷，老舊平房的屋頂被吹走，養殖場和太陽能板等設施嚴重破壞。而颱風暴潮在數分鐘內即淹沒一人高度，行動不便的老人差點滅頂。所幸風暴潮發生時正值天文低潮期，否則災情不堪設想。

扶輪社捐贈一萬一千個編織袋！陳亭妃、陳怡珍助災區清理家園

扶輪社捐贈一萬一千個編織袋！陳亭妃、陳怡珍助災區清理家園

林俊憲酸紅統提台南另位立委名　郭國文也留言

林俊憲酸紅統提台南另位立委名　郭國文也留言

遭反罷支持者嗆「去南部救災」　罷團笑回：我在救國、救災靠你了

遭反罷支持者嗆「去南部救災」　罷團笑回：我在救國、救災靠你了

台南子弟挺身救災！10天清淤聽一句「辛苦了」全值得

台南子弟挺身救災！10天清淤聽一句「辛苦了」全值得

關鍵字：

救災陳亭妃陳怡珍周麗津捐贈物資

讀者迴響

熱門新聞

台網美馬國被逼陪酒！黑警勒索完：我去洗澡準備

Coldplay抓姦「300億CEO偷吃HR」　旁邊尷尬女子也有事

Coldplay演唱會意外成抓姦現場

陳艾琳花店被爆「資遣懷孕員工」！

夏日1神器在蝦皮賣是違規　13賣家被罰了

台東大哥當面讚「妳好像李多慧」！

阿滴陷憂鬱2度試圖輕生

2大助威準薇帕長超胖　3天雨量驚人

薇帕不會撲台！天氣粉專曝「有1壞消息」

Coldplay演唱會變抓姦！已婚CEO被爆性格惡毒　小三被起底

賓士2女演習停市高開心擺拍　警出手最高開罰33.6萬

快訊／薇帕颱風路徑往北偏　氣象署11:30發海警

快訊／輕颱「薇帕」凌晨生成！　最新路徑曝光

即／高雄死亡車禍！男騎士遭大貨車輾斃

快訊／南韓最大頒獎典禮「金唱片」移駕台灣辦　1月10日登上大巨蛋

更多

最夯影音

更多

【防空警報響起】地瓜還在烤...但老闆已經跑去趴地抱頭避難了XDD

【案情反轉】隔壁狂敲吵鬧！報警發現竟是鄰居求救訊號

【嘴硬的阿嬤】說不帶孫，結果嬰兒一出生她就投降了XD

【讓個車位遇到偶像】球迷停車場遇到王建民！超炸新髮型曝光XD

【女足抽血案】不希望抹滅周台英國腳傳奇！簡奇陞：若道歉我們絕對接受

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

美廉社高CP值料理包

美廉社高CP值料理包

「文里補習班」開課啦！開箱5樣美廉社獨家商品，一起來看看味道如何！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面