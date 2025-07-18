立即救災　陳亭妃、陳怡珍、周麗津攜手企業、扶輪社捐贈物資

▲立委陳亭妃、市議員陳怡珍、周麗津與產業界、扶輪社合影，攜手捐贈重建物資支援台南沿海災區。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為協助台南地區風災後的清理與重建作業，立委陳亭妃、市議員陳怡珍與周麗津18日攜手台南產業園區廠商協進會、清豐企業與豐彩科技材料公司，共同捐贈重建物資，包括12塊帆布（4.8公尺×3.4公尺）、1500個編織袋與5捲PVC布，由佳里區長林耿漢代表受贈，作為災區第一線使用之物資，協助受損住家加速復原。

本次物資整合與配送，展現公私部門高效協作。南區扶輪社前社長葉寶鴻在得知災區需求後，隨即透過扶輪公益網主委嚴啟綸、執行長禤耀斌迅速啟動對接機制，再由陳亭妃、陳怡珍、周麗津協助媒合與運輸安排，讓資源能在第一時間送抵災區，反映出民間力量的敏捷與溫暖。

民雄扶輪社也接續回應，繼17日捐出1萬1千個編織袋後，今再主動加碼6000個袋子。社長林宗正表示，在扶輪3470地區總監莊和達指示「全力協助救災」下，將持續關注災民需求，提供必要支援。

陳亭妃表示，重建之路猶如長跑，感謝企業與扶輪社毫不猶豫出手相助，傳遞希望的力量。陳怡珍與周麗津也承諾，將持續追蹤重建進度，並與市府保持聯繫，確保每一批物資都能妥善且即時送達需要的手中。他們相信，透過一股又一股的公私協力與愛心動能，必能幫助災區民眾早日重建家園，重拾生活節奏。