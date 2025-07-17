遭控競選小物中國製！林俊憲認了　再酸：紅統提台南另位立委名

▲民進黨立委林俊憲。（圖／立委林俊憲國會辦公室提供）

記者詹詠淇／台北報導

台北市議員侯漢廷今（17日）爆料，民進黨立委林俊憲競選提袋疑似是中國廠商製造，還說「亭妃姐，自己只能幫到這裡了」。對此，林俊憲也正面回應，並大酸各路牛鬼蛇神都出馬了，連文宣提袋都可以成為攻擊對象。此外，他也質疑，為什麼這些紅統政治人物跟媒體，要三番兩次提及台南另一位立委的名字？「我相信大家很快就會發現答案了」，而民進黨立委郭國文也留言酸，還記得明明災後馬上勘災，「結果中評社抹黑你沒有作為，卻幫另一位立委宣傳」。

台北市議員侯漢廷今（17日）爆料，林俊憲的競選提袋，竟然是Made in China，疑似中國廠商製作。他也大酸，綠營過去是如何放大檢視藍營的，請問綠委林楚茵、沈伯洋有無意見？告發藍委鄭正鈐委託中國製作濕紙巾違反滲透法與國安法的罷團有無意見？「亭妃姐，自己只能幫到這裡了」。

對此，林俊憲下午在Threads回應，罷免投票日越來越近，各路牛鬼蛇神都出馬了，連他的文宣提袋都可以成為攻擊對象。

林俊憲說明，文宣品的製作，通常都是透過專門的代理廠商訂購，廠商再發包給製作工廠。經過詢問後，提袋確實是中國製，至於其他的礦泉水、面紙、口罩、扇子，則是台灣製。他們解釋，現在不織布類產品其他產地的很少，「不過我還是要求除了已向工廠下訂的數量之外，日後要另尋其他貨源。」

林俊憲認為，畢竟製作商是無辜的，且不織布本就不是什麼具敏感性禁止輸入的產品，在商言商，「我相信他們並非有意要涉入政治紛爭，那麼已簽訂的合約就該執行完畢，不分國籍，這是最基本的契約精神。」

此外，林俊憲也提到，「其實這整件事更讓我好奇的是，為什麼偏偏是現在？為什麼是針對不在罷區的我？為什麼這些紅統政治人物跟媒體，要三番兩次提及台南另一位立委的名字？我相信大家很快就會發現答案了。」

值得一提的是，民進黨立委郭國文也留言表示，還記得明明災後馬上勘災，「結果中評社抹黑你沒有作為，卻幫另一位立委宣傳。」