熱帶擾動有潛力成颱　專家揭「可能2路徑」：北東防強風降雨

▲熱帶擾動發展。（圖／翻攝自Facebook／天氣風險 WeatherRisk）



生活中心／台北報導

南方海面的熱帶擾動持續發展，天氣風險管理開發公司分析，初步觀察熱帶擾動具發展為熱帶性低氣壓甚至颱風的潛力，若新系統生成，可能沿邊緣北上至琉球附近，或靠近台灣東北部外海，周四到周五若該熱帶系統發展並靠近，將有機會為台灣北部、東半部及北部近海帶來間歇性降雨及風勢增強。

天氣風險管理開發公司在臉書粉專「天氣風險 WeatherRisk」貼文指出，明後天台灣持續位於低壓帶內，雖然環境水氣略減，但大氣仍不穩定，風向轉為東風至東北風。

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天氣風險指出，南方海面發展中的熱帶擾動，初步觀察顯示具發展為熱帶性低氣壓甚至颱風的潛力，目前太平洋高壓軸線偏北，主體位於日本東方，邊緣勢力延伸至台灣東北海域，若新系統生成，可能沿邊緣北上至琉球附近，或靠近台灣東北部外海，不過目前結構仍鬆散，發展與路徑具有高度不確定性，須持續觀察。

天氣風險表示，周四到周五若該熱帶系統發展並靠近，將有機會為台灣北部、東半部及北部近海帶來間歇性降雨及風勢增強。至於周六到周日天氣仍受不穩定影響，午後對流旺盛，尤其山區及內陸地區仍有局部雷陣雨機會。

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中央氣象署預報員趙竑表示，目前菲律賓外海雲很多，期間有低壓發展情況，預估菲律賓東方海面的低壓有發展情形，但底層環流結構還不明顯，位置及路徑還有不確定性，未來可能朝北往琉球海面移動，是否接近台灣需再觀察。