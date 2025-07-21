為何不接電話「一票人曝答案」　全場超懂：這麼多人跟我一樣

▲許多人非常排斥接電話。（示意圖／記者周亭瑋攝）



網搜小組／劉維榛報導

看到突如其來電話，就怕沒好事！一名女網友拋問，是否也有人跟她一樣，看到來電就內心發慌，只想靠LINE回應就好。文章掀起眾人狂+1，「我就是超級討厭講電話的人」、「打電話來壓力會很大，會一直看著它響完」、「傳訊息不好嗎？I人都只傳訊息」。

一名女網友在Threads好奇發問，有沒有人跟她一樣，不愛接電話，反而只喜歡用LINE打字來回覆對方?

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文章曝光後，一票網友爆共鳴，「我！除非是很重要的人或是重要的事...才會打電話」、「我就是超級討厭講電話的人，傳訊息比較好」、「通話幾乎不開，就算講電話，超過5分鐘就會開始不耐煩，但打字可以一直聊」、「不喜歡講電話，跟不熟的人還要偽裝情緒，超累」、「我喜歡用文字，因為可以留證據」、「很多老人喜歡打電話、很多年輕人喜歡傳語音訊息，34歲阿姨只能窩在同溫層取暖」、「原來有這麼多人跟我一樣，超怕電話聲，手機永遠是靜音」。

還有人坦言，會看著電話響完，才回訊給對方，「打電話來壓力會很大，會一直看著它響完」、「+1，寧可讓電話響完，再傳LINE問有什麼事」、「我不愛接電話，有時會冷眼看著來電響完～掛掉後2分鐘才會文字回『找我嗎』」、「完全就是我！會等電話自己掛掉，傳訊息不好嗎？I人都只傳訊息」。