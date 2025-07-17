應召集團「淫女菜單」LINE選妃翻牌　老司機包車38E爆乳妹直送

▲▼胖哥應召集團都用計程車接送小姐前往約定地點。（資料照／記者吳奕靖翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一個由綽號「胖哥」經營的色情應召站，流竄於市內汽車旅館從事色情性交易，警方接獲線報後經探訪蒐證，在去年10月間查獲6名賣淫女子以及3名馬伕到案，警方查出應召站以LINE開放「網路預約」媒介色情性交易，打出旗下應召女有38E傲人身材吸客，全案移送後，負責接送接送應召女的林姓計程車司機雖然只拿到200元報酬，但仍被視為共犯，被依圖利媒介性交罪判徒刑4月。

判決指出，「胖哥」色情應召站是利用LINE等通訊軟體與客人約好性交易時間、地點後，再派馬伕用計程車載送小姐至性交易指定地點，以每次5000元至1萬元不等之代價，與不特定人從事性交易。

去年10月17日，員警接獲線報後在熱河街一間汽車旅館外守候埋伏，果然發現一輛計程車搭載女子前來，女子在汽車旅館外下車後即走入汽車旅館。員警見時機成熟，立即進入汽車旅館查獲2名小姐，再循線於附近的一處加油站查獲林姓馬伕等3人，車上另有潘女等4名小姐，正在等候應召。

警方在幾名應召女的手機中，發現應召站的群組有「早安，今天天氣很好，趕快出來搶錢了！報班，上班時間與下班時間，好讓作業可以順暢，謝謝麻煩配合」，李女回「3點，誠泰藥局，2點，下班」，林女回「午安，我三點到一點不尾工」，潘女回「姐姐我今天報3點上班，1點下班」等訊息，全案偵訊後，6名女服務生坦承曾與不特定人從事性交易，依違反社會秩序維護法裁處；另3名馬伕則依刑法妨害風化罪嫌送辦。

法院審理時，林姓馬伕辯稱，他不認識這些女子，也不知道她們要去做性交易，每人只給他200元，他是單純的載客人，但法官根據相關的對話記錄，認定林男是妨害風化的共犯，依圖利媒介性交罪判他徒刑4月，得易科罰金，全案可上訴。