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免費LINE貼圖拼場！3家金融業競推　加掛防詐概念

新功能！LINE相簿也能用表情回應了　分批逐步上線

▲三家金融業者推出免費line貼圖。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

搶攻LINE族群，3家金融業者競相推出免費LINE貼圖吸睛，3業者各具銀行、保險、投信相關背景，其中2家為本土金融機構，1家為外商，貼圖風格加掛防詐概念，成為話題。

▲▼ 第一銀行line貼圖。（圖／第一銀行提供）

第一銀行：7/31下載截止
第一銀行「保你平安」小粉獅貼圖，共推出16款不同貼圖，無論是叮嚀還是關心問候，小粉獅通通幫你傳達～一句「保你平安」從可愛開始，可從LINE免費搜尋「第一銀行」或點選指定連結Https://store.line.me/officialaccount/event/sticker/35561/zh-Hant，即可下載。

▲▼保誠人壽。（圖／保誠人壽提供）

保誠人壽：8/14下載截止
保誠人壽則是推出「保誠女神×周氏喵喵首度聯名貼圖」超萌16張貼圖融化你的心，將保誠人壽的官方帳號加入好友，或在指定網頁下載(https://store.line.me/officialaccount/event/sticker/35526/zh-Hant)即可擁有此貼圖。

▲▼國泰投信line貼圖（圖／國泰投信提供）

國泰投信：8/17下載截止
國泰投信旗下兩檔備受投資人青睞的旗艦級產品，國泰永續高股息（00878）及國泰台灣高股息基金，7月歡慶5周年里程碑！國泰投信近日推出超實用免費LINE貼圖（https://line.me/S/sticker/35669）邀請民眾一同慶祝，內容包括常用的「早安」、「OK」、「謝謝你」，更有「抱緊處理」、「我全都要」等有趣圖文，也有「小心有詐」提心民眾注意詐騙問題。

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07/20 全台詐欺最新數據

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411 1 8829 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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