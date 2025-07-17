　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

分手後第一通電話該打給誰？這3大星座暖到你心坎裡

▲▼星座,分手,情傷,療傷,電話,金牛,獅子,天蠍。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲分手後的最佳療傷夥伴，這三個星座會用最溫暖的方式陪你度過低潮。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

當你正在經歷分手時，第一個打電話給誰，往往會決定你當下的心情能不能好起來。理想的對象，應該是那種能耐心聽你傾訴、在適當時候給出建議，並且溫柔安慰你「一切都會沒事的」的人，同時不會讓你覺得自己太矯情。

懂得這門藝術的人並不多，但有些星座天生就是這樣的存在。他們特別適合在你悲傷、憤怒、急著想忘記前任時出現，因為他們擁有幾個關鍵特質。

[廣告]請繼續往下閱讀...

首先，你一定需要一個讓你冷靜下來的人，所以土象星座總是榜上有名。他們本身就很「接地氣」，總能給出實用又中肯的建議。而水象星座更是不可或缺，他們完全能接受你情緒的洪水來襲，還能幫你看見更大的格局。他們說「你一定會好起來的」時，你真的會相信。

等你從最初的震驚中走出來，就可以找個火象或風象星座的朋友。他們會毫不留情地掀開你的窗簾，把你從床上拉起來，帶你出去放鬆一下，一起來看看國外網站《Bustle》占星師認為分手後最該打給的三大星座是誰？

金牛座：最令人安心的存在

如果你因為一段重大分手而陷入混亂、手足無措，那就打給金牛座吧！這個土象星座有種令人心安的能量，不僅能讓你冷靜下來，還會教你該怎麼做，像是把前任的東西清出家裡、封鎖對方的社群帳號，甚至幫你規劃一個療癒的日常。

金牛座非常擅長營造氛圍，他們會推薦幾部不會太虐心的分手療傷電影，還會附上一份最棒的外送名單。如果你的情況真的糟到不行，他甚至會親自上門，幫你把房間布置成療癒小天地：點起蠟燭、備好糖果，冰箱塞滿滿。

金牛也是十二星座裡的最佳心理諮商師之一。作為由愛之星「金星」守護的星座，他們懂得失戀有多痛，也有一肚子的智慧可以分享，綜合這些特質，他們總能讓身邊的人感覺好很多。

獅子座：你分手後的最強後援

獅子座絕不會讓他們的摯友獨自承受分手的痛苦。事實上，如果你沒馬上聯絡他們，他們也一定會主動打給你。身為太陽守護的星座，獅子總是溫暖又充滿關懷，毫不吝嗇地把能量給你。

獅子會陪你講電話，讓你在淚水中破涕為笑，幫你看到事情的正面面向，無論發生什麼都會站在你這邊。如果需要有人替你去前任家拿回最愛的毛衣，放心交給獅子吧。

身為火象星座，他們也會確保你在悲傷過後重新振作起來。雖然會讓你窩在床上難過個一兩天，但之後一定會拉你出門，找些好玩的事做，重拾笑容。

天蠍座：最懂你心的傾聽者

如果你需要一個完全理解你的情緒、讓你盡情傾吐的人，那就是天蠍座。這個直覺超強的水象星座會精準感受到你當下最需要的是什麼，不管是給你一個肩膀哭，還是給你一句點醒的建議。如果你需要，他甚至願意跟你Facetime幾個小時，把你所有的感受都認真聽進去。

天蠍由「重生之星」冥王星守護，他們甚至能讓你開始期待這段分手帶來的新篇章。一開始你可能覺得前任就是你的全世界，但聊完後，你會感謝自己能夠放下。

因為天蠍非常看重忠誠，他們在朋友需要的時候，總會用行動證明。即便凌晨三點，你的簡訊和電話，他們也會接，甚至比平時更積極地出現在你身邊。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
579 2 4387 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
韓極限暴雨4人死傷！白車遭活埋　死前9秒驚悚影像曝
「淫女菜單」LINE選妃被抄！　38E爆乳妹包車直送
朱孝天談大S哭了！賣汪小菲酸辣粉挨酸　直播怒回嗆
鳳梨當街被槍擊「罔腰1句話被疑偷臭」！　37字首回應
普發1萬需舉債1014億！　卓榮泰曝：內心非常交戰
新北議會財產申報！　這一家身家百億、擁上百筆土地
師大助教發聲「我願意道歉」：老師的天職是保護學生

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

基隆-石垣島渡輪「3房型」首曝光　航港局祭50萬推廣費

爸33K養二寶「還給1萬孝親費」　過不下去！網推1工作：賺比3萬多

台鐵2025形象影片首映　劉倩妏飾列車長「旅途中最安心的存在」

鄧佳華才入獄又挨告了！公審女友前追求者：像拉布布　他怒告2罪

重話嗆師範系統「為人師婊」　他嘆：老教職親自示範社會敗類

超準心測！看看你是把怒氣放在心裡還是化成動力的人？

交通部將打造首艘全國性船舶　造價「27.88億元起」2029年完成

準薇帕颱風明起影響台灣　周日又有熱帶系統接力發展

分享美照遭酸「整成另外一個人」！賴品妤1句話打臉　網朝聖笑翻

天馬城邦「Recircus移動綠劇場」登場！永續馬戲點亮新北兒藝節

【令人心痛】台師大女足被逼「抽血換學分」　她摘墨鏡哽咽：該遮掩的不是我

【女足抽血案】哨子都吹了就大聲點！　女足受害學生：要讓做壞事的人害怕

【案情反轉】隔壁狂敲吵鬧！報警發現竟是鄰居求救訊號

【12天狂抽血】台師大學生兩手都是洞！教練嗆休學：抗壓性差

台師大女足被逼「抽血換學分」　她摘墨鏡哽咽：該遮掩的不是我

【血汗陳情】2勇消殉職「市府未給資料」　同事淚：消防員命這麼賤嗎

【掃射瞬間曝】尾隨「鳳梨」阿法座車！槍手騎車犯案後逃逸

GD一舉動融化李洙赫　甜喊「my SUPERSTAR」

【女足抽血案】受害學生質疑教育部「為何現在才罰」　只盼台師大一句誠懇道歉

【小貓可愛癖好】躲凳底玩耍秒變掃地機器人XD

基隆-石垣島渡輪「3房型」首曝光　航港局祭50萬推廣費

爸33K養二寶「還給1萬孝親費」　過不下去！網推1工作：賺比3萬多

台鐵2025形象影片首映　劉倩妏飾列車長「旅途中最安心的存在」

鄧佳華才入獄又挨告了！公審女友前追求者：像拉布布　他怒告2罪

重話嗆師範系統「為人師婊」　他嘆：老教職親自示範社會敗類

超準心測！看看你是把怒氣放在心裡還是化成動力的人？

交通部將打造首艘全國性船舶　造價「27.88億元起」2029年完成

準薇帕颱風明起影響台灣　周日又有熱帶系統接力發展

分享美照遭酸「整成另外一個人」！賴品妤1句話打臉　網朝聖笑翻

天馬城邦「Recircus移動綠劇場」登場！永續馬戲點亮新北兒藝節

鬼馬小精靈快閃店必逛！Casper印花T恤、Care Bears刺繡包都想帶回家

黃仁勳盛讚華為實力強勁：輕視中國製造者「極其天真」

父親節優惠遠百滿5千送400　宏匯廣場滿2千送餐飲百元抵用券

《九龍城寨之圍城》他轉當武術指導！要求2鮮肉男星對戰職業拳手

直擊／小雛菊鑰匙圈沒得買！GD展覽內部曝光　這區只有台灣看得到

北市刑大破家庭製毒工廠「什麼毒都有」　半年扣1.7億毒品重140kg

「成功嶺髮婆」一看竟是王彩樺！9男星遭無情剃髮　他當場落淚

邱垂正接待瓜地馬拉訪團　感謝友邦全民支持民主台灣

逛士林夜市0變裝「站半小時沒人認出」　《大學生》逸祥：再等一下

幼華焦家砸4億買「台北之星」　單價269萬擠10大豪宅

【好Q的嘴邊肉】黑狗把哥哥當麻糬在咬！被哥哥溫柔警告

生活熱門新聞

準薇帕大環流將轉彎　紫爆豪大雨炸半台

台中大停水29小時　近16萬戶受影響

台中「歡樂3兄弟」笑偷肉蛋　自助泡麵店給7天

周台英道歉信被轟爛！台師大緊急刪文

薇帕今生成午後影響台灣！　下週「具威脅性」熱帶低壓發展

每天都要喝「一款湯」！台男罹大腸癌

AV女優自嘲「燃燒生命」　達人曝可能連2天

薇帕颱風估今生成　最新路徑曝光

被爆亂當學生　劉錦璋嗆「就是要教訓你」

被女足退隊那天！女學生「深夜1暖舉曝光」　萬人感動

國科會主委警告：台師大好自為之！

「整個師大都要道歉？」兼任助教點頭挺學生

全台海拔最高星巴克將熄燈！清境8月新規劃曝光

女足受害學生父自責沒背景　網曝實話

更多熱門

相關新聞

難以深交的三大星座！

難以深交的三大星座！

有些人天生生性涼薄，就算跟他相處再久，都似乎很難產生感情，以下就盤點這類型的星座，其中第一名是打從骨子裡就有疏離感，就算再親也很難打破那股距離。

7月17日星座運勢／射手桃花運爆發

7月17日星座運勢／射手桃花運爆發

「心機綠茶」星座Top 3

「心機綠茶」星座Top 3

七月下旬12星座運勢揭曉！巨蟹擁抱情緒、獅子慢下步伐、處女排解壓力

七月下旬12星座運勢揭曉！巨蟹擁抱情緒、獅子慢下步伐、處女排解壓力

LINE狂傳訊息還加性暗示　被分手想挽回卻慘了

LINE狂傳訊息還加性暗示　被分手想挽回卻慘了

關鍵字：

星座分手情傷療傷電話金牛獅子天蠍

讀者迴響

熱門新聞

柬埔寨掃蕩詐騙園區　75名台灣人遭逮

孽子「除夕夜燒三代」6死5傷　槍決遺言很嗆

準薇帕大環流將轉彎　紫爆豪大雨炸半台

男演員撿手機滑倒　墜樓死亡！享年43歲

台中大停水29小時　近16萬戶受影響

台中「歡樂3兄弟」笑偷肉蛋　自助泡麵店給7天

鳳梨開車遭槍擊辣妻嚇壞　他二度發聲「禍不及家人」

逼弱女簽「性奴隸條款」狂虐！胖男遭判15年

25歲鮮肉激吻紅姐！檢驗陽性大崩潰

越女和已婚男友鬧脾氣　爬4樓窗台被救下

林襄經紀人宣布離開台灣移居蘇州

印航錄音　機長「切斷燃油」害空中熄火

去年熬過12次辛苦化療 小彤突驚爆：告別式從簡、正在物色塔位

周台英道歉信被轟爛！台師大緊急刪文

鳳梨街頭被開槍　疲老闆IG限動「再繼續啊」秒刪

更多

最夯影音

更多

【令人心痛】台師大女足被逼「抽血換學分」　她摘墨鏡哽咽：該遮掩的不是我

【女足抽血案】哨子都吹了就大聲點！　女足受害學生：要讓做壞事的人害怕

【案情反轉】隔壁狂敲吵鬧！報警發現竟是鄰居求救訊號

【12天狂抽血】台師大學生兩手都是洞！教練嗆休學：抗壓性差

台師大女足被逼「抽血換學分」　她摘墨鏡哽咽：該遮掩的不是我

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

在家也能享用得來速早餐

在家也能享用得來速早餐

「文里補習班」開課啦！教你如何用微波爐快速做出理想早餐，快來一起上課吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面