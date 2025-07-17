分手後第一通電話該打給誰？這3大星座暖到你心坎裡

▲分手後的最佳療傷夥伴，這三個星座會用最溫暖的方式陪你度過低潮。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

當你正在經歷分手時，第一個打電話給誰，往往會決定你當下的心情能不能好起來。理想的對象，應該是那種能耐心聽你傾訴、在適當時候給出建議，並且溫柔安慰你「一切都會沒事的」的人，同時不會讓你覺得自己太矯情。

懂得這門藝術的人並不多，但有些星座天生就是這樣的存在。他們特別適合在你悲傷、憤怒、急著想忘記前任時出現，因為他們擁有幾個關鍵特質。

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首先，你一定需要一個讓你冷靜下來的人，所以土象星座總是榜上有名。他們本身就很「接地氣」，總能給出實用又中肯的建議。而水象星座更是不可或缺，他們完全能接受你情緒的洪水來襲，還能幫你看見更大的格局。他們說「你一定會好起來的」時，你真的會相信。

等你從最初的震驚中走出來，就可以找個火象或風象星座的朋友。他們會毫不留情地掀開你的窗簾，把你從床上拉起來，帶你出去放鬆一下，一起來看看國外網站《Bustle》占星師認為分手後最該打給的三大星座是誰？

金牛座：最令人安心的存在

如果你因為一段重大分手而陷入混亂、手足無措，那就打給金牛座吧！這個土象星座有種令人心安的能量，不僅能讓你冷靜下來，還會教你該怎麼做，像是把前任的東西清出家裡、封鎖對方的社群帳號，甚至幫你規劃一個療癒的日常。

金牛座非常擅長營造氛圍，他們會推薦幾部不會太虐心的分手療傷電影，還會附上一份最棒的外送名單。如果你的情況真的糟到不行，他甚至會親自上門，幫你把房間布置成療癒小天地：點起蠟燭、備好糖果，冰箱塞滿滿。

金牛也是十二星座裡的最佳心理諮商師之一。作為由愛之星「金星」守護的星座，他們懂得失戀有多痛，也有一肚子的智慧可以分享，綜合這些特質，他們總能讓身邊的人感覺好很多。

獅子座：你分手後的最強後援

獅子座絕不會讓他們的摯友獨自承受分手的痛苦。事實上，如果你沒馬上聯絡他們，他們也一定會主動打給你。身為太陽守護的星座，獅子總是溫暖又充滿關懷，毫不吝嗇地把能量給你。

獅子會陪你講電話，讓你在淚水中破涕為笑，幫你看到事情的正面面向，無論發生什麼都會站在你這邊。如果需要有人替你去前任家拿回最愛的毛衣，放心交給獅子吧。

身為火象星座，他們也會確保你在悲傷過後重新振作起來。雖然會讓你窩在床上難過個一兩天，但之後一定會拉你出門，找些好玩的事做，重拾笑容。

天蠍座：最懂你心的傾聽者

如果你需要一個完全理解你的情緒、讓你盡情傾吐的人，那就是天蠍座。這個直覺超強的水象星座會精準感受到你當下最需要的是什麼，不管是給你一個肩膀哭，還是給你一句點醒的建議。如果你需要，他甚至願意跟你Facetime幾個小時，把你所有的感受都認真聽進去。

天蠍由「重生之星」冥王星守護，他們甚至能讓你開始期待這段分手帶來的新篇章。一開始你可能覺得前任就是你的全世界，但聊完後，你會感謝自己能夠放下。

因為天蠍非常看重忠誠，他們在朋友需要的時候，總會用行動證明。即便凌晨三點，你的簡訊和電話，他們也會接，甚至比平時更積極地出現在你身邊。