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新光新公主2階段爭百億遺產　吳家兄姊防守策略解密

陳子婷（圖）出生後從母姓，她曾在吳火獅資助下赴日生活，回台考高職聯考時是榜首。（讀者提供）

▲陳子婷（圖）出生後從母姓，她曾在吳火獅資助下赴日生活，回台考高職聯考時是榜首。（讀者提供）

圖文／鏡週刊

新光金創辦人吳東進與台新金董座吳東亮兄弟被告上法院，原因是已故父親吳火獅的私生女陳子婷，提告要求分百億家產。本刊掌握，陳子婷提告採2階段變價分產策略，也就是只要錢、不要股權及不動產，以及不介入新光及台新集團的經營，先請求法院將吳火獅生前名下的土地，及大台北瓦斯、新光紡織及新光產物保險、新光保全及新海瓦斯與新光合纖等6家公司的股權予以變賣，再由她與6名兄姊平均分配。

第2階段則是要求法院調查吳火獅過世後，由「哥哥姊姊們」以吳火獅生前經營的集團公司為基礎，另成立的新光金控、台新金控及新光三越、新工光電、台新建經等10餘家公司股權，有無屬於吳火獅的遺產，在清查完畢前，先就一部分提出請求，若有增加的話再進行第2階段擴張追加訴訟，要求變價分割。

新光醫院是吳家家族事業之一，吳火獅長子吳東進與其弟吳東昇，2023年和總統賴清德在醫院「桂蘭樓」動土典禮同框。

▲新光醫院是吳家家族事業之一，吳火獅長子吳東進與其弟吳東昇，2023年和總統賴清德在醫院「桂蘭樓」動土典禮同框。

知情人士指出，吳東進等6人必定會主張，父親吳火獅的遺產已分配完畢，6人都是善意第三人，陳子婷在父親的遺產分配完後才取得吳火獅女兒的身分，依《民法》1069條規定，無權分產，加上吳火獅已過世39年，陳子婷今年6月才訴請分產，已超出15年的請求時效。

新光家族長女吳如月（圖）曾拒絕與陳子婷驗DNA，和弟弟們同遭提告分產。

▲新光家族長女吳如月（圖）曾拒絕與陳子婷驗DNA，和弟弟們同遭提告分產。

不過，為了破解吳火獅遺產已分配完畢的主張，陳子婷將舉法院之前判決反證。2015年新光人壽投資宏達電等慘賠200多億元，當時新光人壽董事會授權董事長吳東進，要把信義計畫區新光傑仕堡、曼哈頓、A12、A8屬於新光人壽的資產賣掉2棟，且傳出吳家已寧靜分家，陳子婷當時就認為處分資產及分家已侵害她的繼承權，因此訴請新光吳家將吳火獅的遺產分配協議交出，但吳家否認有分配協議，法官也判陳敗訴，陳子婷可主張該判決恰恰證明吳火獅的遺產尚未分配，所以她去年取得法院認證是吳火獅的女兒，時效應從去年起算，有權要求分配吳火獅的遺產。

吳火獅的次子吳東賢（圖）及兄姊委請律師與陳子婷調解。

▲吳火獅的次子吳東賢（圖）及兄姊委請律師與陳子婷調解。

吳東進（右）、吳東亮（左）兄弟在新光三越爭奪戰中各有立場，如今面對陳子婷訴請分產，兄弟是否合作引發關注。

▲吳東進（右）、吳東亮（左）兄弟在新光三越爭奪戰中各有立場，如今面對陳子婷訴請分產，兄弟是否合作引發關注。

知情人士指出，依該判決，陳子婷可主張，吳家自稱之前沒有分配協議，可證明吳火獅遺產尚未分配完畢，另吳火獅生前所創立的新光人壽公司，以及與晶圓大老黃崇仁2013年擔任負責人的力世證券，以股權轉換方式所共同成立的新光金控，部分股權很可能屬於遺產，陳子婷已請求法院傳喚黃崇仁，釐清吳火獅在新光人壽的股權價值，及新壽與力世證券股權轉移的換股比例，以利她核算可分配新光金控多少股權。


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