以為只有726大罷免！他突發現「8月有第二波」　網提醒：還有公投

▲「反共護國志工聯盟」主辦「護國大遶境」活動 。（圖／記者黃克翔攝）

記者曾筠淇／綜合報導

726大罷免投票倒數，名單包含24位藍委以及新北市長高虹安，該選區民眾可依自身意願投下同意票或不同意票。近日就有網友發文表示，他以為大罷免7月26日投完就結束了，沒想到8月還有一波。貼文曝光後，引起網友討論。

有網友在PTT的Gossiping板上，以「欸X！大罷免還有第二波喔？8/23投票」為標題發文，提到他以為大罷免一次投完就結束了，結果看了新聞才知道，原來還有第二波，是在8月23日投票。

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貼文曝光後，引起網友討論，「啊？8/23要投啥」、「8/23又是什麼」、「罷免30幾個意外嗎」。還有網友指出，「8/23不是本來就有公投嗎」、「823還有公投」、「823是不是有核電重啟公投」、「8/23還有公投耶」、「8/23記得要投公投」、「8/23本來就要公投了吧」。

▲國民黨舉辦「反惡罷 戰獨裁 不同意罷免」北部黃金週造勢晚會。（圖／記者鄭佩玟攝）

中選會6月20日先公布第一波罷免案成案人數，包含24名藍委、新竹市長高虹安。藍委包括台北市的王鴻薇、李彥秀、羅智強、徐巧芯、賴士葆；新北市的洪孟楷、葉元之、張智倫、林德福、廖先翔；桃園市的牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華；台中市的廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋；新竹市的鄭正鈐；雲林的丁學忠；花蓮縣的傅崐萁；台東縣的黃建賓；基隆市的林沛祥，投票日為7月26日。

7月2日，中選會再通過南投馬文君、游顥罷免案；7月18日也通過新北羅明才、台中顏寬恒、楊瓊瓔、江啟臣、竹縣林思銘罷免案，加起來一共7人，投票日則在8月23日。

▲和碩董事長童子賢。（圖／記者李毓康攝）

此外，民眾黨推動核三重啟公投，將在8月23日投票。中選會預計舉辦5場電視發表會或辯論會，行政院發言人李慧芝表示，反方代表人選確定為行政院能源減碳辦公室林子倫副執行長以及台灣電力公司曾文生董事長；民眾黨也證實，會找來和碩董事長童子賢擔任正方辯論代表。