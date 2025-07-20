李多慧「1特質」讓人說不出壞話！　網讚爆：賺再多都是應得的

▲李多慧臉上總掛著笑容。（圖／翻攝自Instagran／le_dahye，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

韓籍啦啦隊女神李多慧受到許多人喜歡，除了在球場上的身影，也常有粉絲會PO出李多慧的影片。近日就有網友發文表示，他發現李多慧就算常常被包圍，但臉上始終掛著笑容，她是怎麼做到不會不爽跟不耐煩的呢？貼文曝光後，引起討論。

有網友在PTT的Gossiping板上，以「李多慧是怎麼做到不會不爽跟不耐煩」為標題發文，提到他每次看到粉絲上傳的影片，就發現李多慧上班、下班都常被包圍著，不斷幫粉絲簽名，或是拍照。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO說，雖然李多慧一直被包圍，也沒有人幫她擋，但她卻始終笑笑的。他心想，簽名這件事應該很花時間，但李多慧卻都不會不耐煩，這到底是怎麼做到的呢？

貼文曝光後，底下網友紛紛直呼，「敬業精神，就是這樣才受歡迎啊」、「這就是敬業」、「敬業+有耐心，這很不容易做到」、「她算是在台灣工作最敬業的那種，有一次遇到一群女學生，合照完還掏錢買保養品送她們，人可以賺大錢不是沒原因的」、「她真的很敬業」、「天性適合而且有自覺的敬業吧」、「李多慧敬業到讓人說不出壞話」。

也有網友說，「討喜的點之一吧」、「她賺再多，都是她應得的」、「這就她會紅的原因啊」、「所以她紅了這麼久還是一堆代言、通告」、「其實韓啦大多超敬業，李多慧的優點是親和力，男女老少都吃這套」、「說錢多就會簽名的，是沒看過臭臉的明星嗎」、「長越大越明白，就算是演出來的，也代表夠重視才願意演，連演都不演了才糟」、「不是錢多的問題，一堆錢多了還不是架子擺起來」。