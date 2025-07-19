女兒賣股顧病母被手足告　「50張台積電」證明她孝心

記者黃翊婷／台北報導

女子小花（化名）負責照顧住進安養院的母親，平時所有費用都是由她使用母親的錢處理，沒想到母親過世後，她竟被手足告上法院，控訴她未經全體繼承人同意就拋售股票，還把錢匯入自己的帳戶。不過，台北地院法官認為，若小花有意侵吞遺產，何必把最值錢、高達50374股的台積電股票留下，況且經查證比對，她提領出來的錢都用於支付母親的住院醫療費、後事和繳納稅賦，最終認定她的行為不構成犯罪，裁定無罪。

▲小花在母親因車禍住進安養院之後，一直協助照顧，直到母親離世。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，小花被指控在未經母親同意或授權，也未經全體繼承人同意或授權的情況下，於2021年12月、2022年1月間擅自拋售多張股票，並將拋售股票獲得的300萬元從股票帳戶轉匯至母親的帳戶，再拿著母親的存摺和印鑑前往金融機構將錢領出。

對此，小花表示，母親因生活無法自理住進安養院，當時便將所有股票及銀行存摺、印鑑都交給她，並授權讓她自由提領使用及處分，唯一的要求是要負責照顧母親終老，她領出來的錢也都用於照顧母親；後來母親過世，她將部分存款轉進自己的戶頭，也全都用於支付喪事費用、繳納遺產稅，她是真的不知道母親過世之後，就不能再用母親的名義提款。

小花的另外2名手足也證稱，母親是因為車禍才會住進安養院，加上不識字，便把錢交給小花打理，而且母親出車禍之後，小花一直都有聯絡手足，但大家居住地點不同，都沒有回來處理，他們不知道提告的手足曾帶母親去立遺囑，直到母親過世才知曉有這件事情；至於錢的去向，他們知道母親的住院、後事等費用，都是由小花支付，小花也曾跟他們說，賣股票是為了支付大筆額外費用，好像是為了報遺產稅還是住院需求，所以就先賣股票了。

台北地院法官認為，小花拋售股票有事先告知其中2名手足，若她真的有意不法侵吞母親的遺產，大可把最值錢、高達50374股的台積電股票也賣了，但這50幾張台積電股票還在，而且除了先前轉入母親帳戶的300萬元，其餘拋售股票獲得的錢，似乎也都還在股票帳戶內並未挪用。

法官表示，由此可知，小花提領母親帳戶內的存款，是為了照顧母親，她也確實經常往返安養院探視，在母親人生的最後一段路程，她全程參與並支付費用、處理相關事務，經比對，她花費的款項沒有超過母親入住安養院、醫療費、喪葬費、遺產稅的總和，應當是完全符合母親的授權真意與範圍。

法官指出，縱使小花在母親過世之後仍有提領款項的行為，但該筆款項也都用在辦理後事、繳納賦稅上，基於法律上評價，小花的行為並不構成犯罪，最終裁定她無罪，全案仍可上訴。