27歲女軍官休假自撞慘死　路人淚「見一隻手」拉不出：盡力救妳了

▲眼睜睜看葉女葬身火窟，目擊者自責：已盡力救妳了。（圖／翻攝爆料公社）

記者游芳男、許力方／宜蘭報導

國道20日發生死亡火燒車事故，警消獲報隨即派人前往，火勢約在10分鐘內撲滅，卻沒能救出駕駛，現場初步判定，27歲葉姓女子開車行經國5北向54公里處、蘇澳入口匝道時，疑似車速過快過彎，不慎自撞護欄火燒車，葉女逃生不及葬身火窟。後續經查死者身分是在蘇澳任職的女軍官，目擊者事後也發文感嘆「心情久久無法平復，已盡力救妳了…」

目擊者事後將現場影片PO上臉書，只見事故車輛側翻起火燃燒，不斷冒出黑煙，車體扭曲焦黑，國道全線被占，其他駕駛只能停在遠處、不敢上前。陳姓目擊者自責地說：「小姐對不起，我路過看到，立刻下車，已盡力救妳了，但車體卡住，拉不出來...最終幾聲爆炸，全面燃燒，我淚如雨下，留下遺憾。」

▲國5發生自撞火燒車事故，死者為女軍官。（圖／記者游芳男翻攝）



陳姓目擊者感嘆自己心情久久無法平復，一開始火不是很大，前面幾台車沒停下，他看到車著火、有一隻手露在窗外，立即衝下車救人。他說，一開始有拉到葉女，對方也還有意識，他想要把人拉出來，直呼「小姐妳忍耐一下，可能會有點痛！」但車體變形葉女被卡住，怎麼拉都拉不出來。

陳姓目擊者描述，後來幾聲爆炸聲後，全面燃燒，火越來越大、汽油一直流出來，他怕自己有危險往後退，等待警消救援，沒想到就這樣想救卻救不了，眼睜睜看葉女離開人世。事發經過在網路上引發關注，許多網友紛紛留言安慰「你已經盡力了，謝謝你的善心。」

國道警方後續聯絡車主，經查為死者的母親，死者身分是在蘇澳海軍中正基地任職的女軍官，當天休假開車離開營區，沒多久就在國5自撞發生火燒車，不幸斷送性命。檢警已經相驗，詳細事故原因仍待進一步調查釐清。