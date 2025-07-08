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【廣編】7/8世界過敏日！專科醫師：選對菌種持續補充，才能有效調整過敏體質

▲▼ 過敏,小兒科,益生菌,育兒,體質,世界過敏日,菌種,LP33,優酪乳,膠囊,統一企業。（圖／統一企業提供）

▲LP33機能優酪乳添加抗敏專利益生菌LP菌，主打天天喝為過敏兒補營養、強化防護力，打造守護體質的黃金組合。

圖、文／統一企業提供

經常在臉書粉絲團幫忙家長解決育兒大小事的小兒科醫師顏俊宇，不但自己有過敏體質，家中女兒也是過敏兒。只要在公共空間過敏一發作，感覺所有人的視線都會投過來，有些人甚至會默默遠離，感到非常尷尬。「爸媽的過敏會影響小孩，只要父母其中一個有過敏體質，孩子有1/3的機率也會是過敏兒。」顏俊宇醫師說明，當發現女兒也遺傳了他的過敏體質，便開始努力從「調整體質」著手，避免過敏可能被誘發的機會。

顏俊宇醫師：「想擺脫過敏日常，做對就不心累！」
不只自己家中遇到的狀況，顏俊宇醫師觀察，最近幾年因為過敏而來求診的人明顯變多，最常見的情況包括：一整天感覺渾身不對勁、狀態不好；晚上翻來覆去，白天就沒精神、上課上班無法專心，導致學習或工作的成效不佳。尤其過敏兒狀況不佳影響課業表現，家長也會跟著頭痛。因此想要有效調整過敏體質，顏醫師建議可先從以下三件事開始做起：

● 居家環境整潔控制
● 充足睡眠、規律作息
● 調整體質、均衡飲食

「選對菌種，抗敏有感更安心！」顏俊宇醫師推薦LP33
除了環境整潔與飲食作息好好把關之外，但還有什麼方式可以「調整體質」呢？很多過敏族群或家長都會想到吃益生菌，希望幫助調整過敏體質，但市面上益生菌百百種，每一種益生菌都能抗敏嗎？到底要怎麼挑才能有效且安心呢？顏俊宇醫師提醒：「說到抗敏益生菌，關鍵就是要選對菌種。」

LP33機能優酪乳搭配益生菌膠囊，打造抗敏益生菌黃金組合！
優酪乳含有豐富的蛋白質、醣類、鈣質及益生菌等營養，但市面上大部分的優酪乳，都針對消化的益生菌為主，而LP33機能優酪乳則是含有專門為過敏兒而生的益生菌「LP菌」（副乾酪乳酸桿菌，Lactobacillus paracasei ），天天喝能幫助敏兒們補充日常所需營養及做好抗敏保護。

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