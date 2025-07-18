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選對地段創造影響力！「中工雲宇宙AI園區」打開企業新局

▲▼土城,中工雲宇宙AI園區,ESG,永續,科技,地段,廠辦,即賞屋。（圖／翻攝自影片）

▲中工雲宇宙AI園區坐落於土城產業核心，結合永續綠意與完善機能，成為企業邁向國際的新起點。（圖／翻攝自影片，下同）

房產中心／綜合報導

在AI時代的浪潮下，企業形象與實力緊密相扣，選對地點、擁有好的機能與永續理念，成為企業能否走向國際的重要關鍵；位於新北市土城工業區正核心、占地16,180坪的「中工雲宇宙AI園區」，正是順應這股趨勢而生，為企業打造一個集科技、永續與機能於一體的未來產業基地。

《ET即賞屋》主持人朱琦郁表示，科技業要做國際生意，「第一關就要過ESG這一關」；而中工雲宇宙AI園區以78%高綠覆率、8400坪生態綠地，並且取得多項國際認證標章，展現企業永續力。園區配備太陽能板、雨水回收、LEED預認證等綠色建築設計，從建築本身就替企業形象加分，讓駐園廠商一踏進來就能與世界標準接軌，展示「實力與責任同行」的品牌價值。

▲▼土城,中工雲宇宙AI園區,ESG,永續,科技,地段,廠辦,即賞屋。（圖／翻攝自影片）

交通便利同樣是企業營運的先決條件，園區緊鄰國道三號、台65線，並鄰近捷運板南線永寧站與頂埔站，讓人才、物流暢行無阻。此外，園區設計上考慮到擴廠與運輸需求，提供最大3噸載重、30個40呎卸貨碼頭，生產運轉不會「卡關」，再加上挑高7到11米的氣派大廳，打造出專業企業門面，讓「中工雲宇宙AI園區」能與世界接軌。

▲▼土城,中工雲宇宙AI園區,ESG,永續,科技,地段,廠辦,即賞屋。（圖／翻攝自影片）

此外，「中工雲宇宙AI園區」不僅重視產能，更強調機能與人性化體驗，更是一個能讓員工兼顧工作與生活的全方位基地。設有近200米的空中跑道、近千坪美食廣場、8400坪景觀生態廣場，實現「生活與工作的完美平衡」。一站式滿足各種需求。這樣的整合設計，不僅提升員工幸福感，也有助於企業留才、育才，全面提升競爭力。

▲▼土城,中工雲宇宙AI園區,ESG,永續,科技,地段,廠辦,即賞屋。（圖／翻攝自影片）

選對地段，就是企業領先的開始。「中工雲宇宙AI園區」由於位居土城產業廊帶核心位置，掌握企業成長的黃金動脈，並且匯聚了科技研發與國際商機，是產業升級的熱區。園區嶄新立體化設計，無柱大跨距、多功能彈性空間，讓創意與效率得以並存。讓「中工雲宇宙AI園區」不只是一座智慧廠辦，更是「世界看得懂的企業形象」。

▲▼土城,中工雲宇宙AI園區,ESG,永續,科技,地段,廠辦,即賞屋。（圖／翻攝自影片）

園區內亮眼的規劃與設計，融合了ESG精神、科技實力與生活機能，讓企業既能兼顧營運效率，又能實踐環境永續、照顧員工身心，加上地段與交通優勢，也將進一步強化園區的產業鏈完整性，形成強大的集聚效應，讓土城成為北台產業廊帶圈的重點智慧城市。

中工雲宇宙AI園區官方網站：https://www.besclouduniversalpark.com/

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