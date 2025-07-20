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何時戰爭無法自己決定　投縣落實城鎮韌性防空演習獲中央肯定

▲南投縣2025城鎮韌性（防空）演習落實逼真。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲南投縣2025城鎮韌性（防空）演習落實逼真。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

2025城鎮韌性（防空）演習15日於中部南投縣等地登場，第一階段實施交通管制、民眾配合進入防空避難處所避難，第二階段則模擬飛彈炸射成災時的搶救疏散具體作為，以及社區災民避難安置的周延照護，擔任演習統裁官的教育部司長吳林輝肯定這次的演習落實逼真、充分達到預期目標。

南投縣政府指出，15日中午1時30分除了各地警報聲大響，國防部也發送簡訊至演習區域內所有行動電話，並於下午2時同步發送演習結束訊息；副縣長王瑞德連同吳林輝、南投後備指揮部指揮官張隆銘、行政院動員會報視察吳宗孟及縣警局長謝宗宏、民政處長林琦瑜等，先後到南投市公所及南投家樂福實地了解民眾疏散避難的情況，對市長張嘉哲所率市公所團隊落實演習科目，及家樂福業者貼心引導民眾到地下停車場避難，都表達肯定。

▲南投縣2025城鎮韌性（防空）演習落實逼真。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣2025城鎮韌性（防空）演習落實逼真。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣2025城鎮韌性（防空）演習落實逼真。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣2025城鎮韌性（防空）演習落實逼真。（圖／南投縣政府提供）

至下午2時到3時，模擬飛彈來襲成災的搶救疏散科目在中華電信南投營運處登場：除有中華電信自衛編組人員迅速反應、動員自救，縣府消防局也出動水庫、水箱車及雲梯車趕赴救援，並由無人機空中全程掌握受災空間的各種突發狀況，順利搶救出在各樓層受困及受傷的人員；在南投市平山里活動中心，民眾及慈濟、紅十字會志工與縣府衛生局、市公所、里辦公處也全程合作演練社區民眾疏散避難，從檢傷、防疫篩檢到心靈慰助輔導等種種防災救難整備與準備。

▲南投縣2025城鎮韌性（防空）演習落實逼真。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣2025城鎮韌性（防空）演習落實逼真。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣2025城鎮韌性（防空）演習落實逼真。（圖／南投縣政府提供）

王瑞德指出，這次演習除警報發佈期間的半小時擬真演練，特別延長1個小時、增加兩大演練項目，民眾都能配合縣府事前的宣導與呼籲，及時躲避到鄰近有地下室，或依照手機app的防空避難指引，就近利用專設的防空避難設施；他提醒民眾，目前國際局勢詭譎，何時會面臨到戰爭往往不是我們自己完全能主宰決定，而災害來臨時最重要的是離災、避災、再防災救災，所以平常就要做好演練，萬一戰事發生，才能儘量減少損失。

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