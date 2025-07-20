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男女浴室激戰瘋傳！等紅燈看光光　喜瑞飯店「玻璃窗改了」網傻眼

▲▼台北喜瑞飯店將落地窗玻璃進行「視覺隱私優化」。（圖／翻攝自業者臉書）

▲台北喜瑞飯店將落地窗玻璃進行「視覺隱私優化」。（圖／翻攝自業者臉書）

記者董美琪／綜合報導

台北市中山區喜瑞飯店因一段在景觀浴室中未拉窗簾進行親密行為的影片瘋傳引熱議。有房客在開放式浴室「親密衝撞」，被樓下停等紅燈的路過民眾看光光，引發討論。飯店業者考量住客隱私，於19日在官方粉絲專頁發表聲明，宣布即日起對所有景觀房型落地窗貼上霧面毛玻璃貼膜，全面升級視覺隱私，強調此舉是為維護住客隱私與住宿品質，吸引網友留言給建議。

儘管飯店解釋此作法經過多方評估，考量拉窗簾、單向玻璃與隔熱紙貼膜等多項選擇，最終認定在避免夜晚光線反差情況下室內曝光風險，霧面貼膜是最即時且穩妥的方式，但網路輿論反應熱烈。

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有網友指出，這項設計正是飯店的招牌：「你們最大賣點就是邊泡澡邊賞景，現在改成霧面，景都看不到了，跟一般飯店有何不同」、「這浴室是你們特色，搞成這樣還有人要去嗎？」。不過也有支持者指出，雖非違法，但裸露情形可能妨礙交通觀感與影響路人感受，「飯店考量應該是為旅客著想」。

此外，不少網友提出更積極的替代方案，拉窗簾、貼隔熱紙，或改用單向玻璃或智能變色玻璃等，飯店表示會將各方建議轉交評估。飯店官方留言除了傾聽旅客意見，也願意在「景觀、隱私與美感」間找到更好平衡評估。

綜觀網友留言，有人感慨「以前住時真的很療癒，生活感滿滿，看很久也不悶，現在真的很可惜」，亦有人肯定飯店改變後的貼心應對，將貼膜視為對所有房客的一種保護。同時，不少旅客仍讚揚飯店的服務態度，「好可惜，但服務人員真的好親切，打開房間看到蛋糕和卡片好開心。」

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關鍵字：

喜瑞飯店

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