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社會 社會焦點 保障人權

房客浴室落地窗前「全裸衝撞」看光光　台北喜瑞飯店決定改了

▲台北喜瑞飯店。（左圖／翻攝X／右圖／翻攝Google Maps）

▲台北喜瑞飯店。（左圖／翻攝X／右圖／翻攝Google Maps）

記者張靖榕／綜合報導

台北市知名旅宿品牌喜瑞飯店近日因一起「窗邊激戰事件」引發網路熱議。一段影片在社群平台瘋傳，畫面中一對男女房客在景觀浴室中未拉窗簾，直接對著整個城市進行「親密衝撞」，過程全被底下路過民眾拍下。飯店業者於19日正式在官方粉專發布聲明，宣布即日起針對景觀房型落地窗進行視覺隱私升級，貼上霧化毛玻璃貼膜，以維護住客隱私與住宿品質。

事件起因於社群平台上流傳一段影片，有民眾開車路過，行經新生北路時發現喜瑞飯店其中一間高樓房間浴室未拉上窗簾，畫面中可見2名房客在浴缸內進行站立式性愛行為，衝撞過程一覽無遺。由於喜瑞飯店景觀房型的浴室配有面向街道的大面積落地窗，此設計原為強調採光與市景視野，卻也因這起意外引發爭議。

事件曝光後，不少網友湧入喜瑞飯店的Google評論區留言，有人寫下，「真人秀，意外打開了飯店的討論度」、「影片上的房間應該不好訂到」、「一早就有人大秀恩愛，令人大飽眼福」、「影片應該會很紅，先來打卡留念」，留言風向呈現調侃與揶揄混合。事實上，喜瑞飯店過去就已因該特色，成為許多人旅拍、部分情色網紅會造訪的地點。

▲台北喜瑞飯店將落地窗玻璃進行「視覺隱私優化」。（圖／翻攝自業者臉書）

▲台北喜瑞飯店將落地窗玻璃進行「視覺隱私優化」。（圖／翻攝自業者臉書）

對此，喜瑞飯店於昨晚在官方臉書專頁發布聲明，針對景觀房型落地窗進行即時處理，全文如下：

親愛的貴賓您好：
為提供更加安心與舒適的住宿體驗，自即日起，我們針對景觀房型的落地窗進行視覺隱私升級處理，特別加貼霧化毛玻璃貼膜。
雖然過去房型設計以景觀通透為亮點，但我們更加重視每位賓客在房內的自在與安全感，因此進行了這次的優化調整。此項調整兼顧自然光線與空間隱私，不僅保有明亮感，也讓您在房內更能自在放鬆、無拘無束。
已預訂相關房型的貴賓如有任何需求，歡迎與我們聯繫，我們將樂意為您協助調整與安排。
感謝您的支持與理解，喜瑞飯店期待為您帶來更加溫馨與貼心的住宿體驗。

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