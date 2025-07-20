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明天全台防大雨　未來4天又有熱帶低壓發展

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署）

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署）

記者周湘芸／台北報導

明天持續受薇帕颱風外圍雲系及低壓帶影響，各地都有較大雨勢，花東更有局部大雨或豪雨機率。菲律賓東方海面目前有熱帶擾動接續發展，明天至周四有機會整合為熱帶性低氣壓，路徑及強度仍有不確定性，也不排除接近台灣。

中央氣象署預報員張竣堯表示，明天天氣與今天類似，外圍雲系及低壓帶影響，各地都有短延時強降雨，花東、南部及恆春半島有陣雨或雷雨，其他地區短暫陣雨或雷雨，花東有局部大雨或豪雨機率，南部、東北部地區及大台北山區也有局部大雨。

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張竣堯指出，菲律賓東方海面目前有熱帶擾動逐漸發展，發展強度及路徑還有不確定性，明、後天為觀察期，明天至周四都有機會整合為熱帶性低氣壓，也不排除接近台灣。他也說，7月下旬至8月西北太平洋都還有熱帶擾動發展機會，後續發展可持續觀察。

他表示，薇帕颱風今天下午增強為中度颱風，目前在香港、澳門南邊海面，距離鵝鑾鼻西方800公里，沿廣東西側沿海前進，雖然已經遠離台灣，明天外圍雲系及低壓帶仍持續影響，天氣較不穩定。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署）

▲未來一周外圍環流及低壓帶影響，各地都有明顯雨勢。（圖／氣象署）

未來一周低壓帶影響，加上菲律賓東方海面熱帶系統發展，張竣堯指出，周二至周三環境偏東風，東半部有短暫陣雨或雷雨，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨，花東要留意局部大雨。周四至周日轉為東北風，北部及東半部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲，午後有局部短暫雷陣雨，其中，周日低壓北上遠離帶來西南風，南部也有局部短暫陣雨或雷雨。 

溫度方面，他表示，明天各地高溫普遍27至31度，未來一周受到低壓影響，雲量偏多，高溫普遍在30至34度。

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