師大抽血案「6大疑點」曝！王婉諭怒：還有多少被掩蓋的惡行？

▲台師大女足抽血案，受害女學生出面說明。（圖／記者徐文彬攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

師大女足抽血案延燒，北檢日前進入師大查扣檢體，展開全案偵辦，師大則在深夜悄刪「周教練道歉信」聲明。對此，立委王婉諭在臉書發文直呼，這件事絕不能就這樣過去，並詳細整理整起風波始末，呼籲國科會、教育部與衛福部儘速全面調查，「孩子的選手夢，不該繼續成為血淚的印記。」

王婉諭先是質疑，師大是不是以為，只要把錯誤掩蓋、把責任抹平，這場風暴就能像什麼事都沒發生過一樣消失無蹤？「但我們絕不能讓這件事就這樣過去。」她說自己這幾天分享了很多學生的故事，該來好好梳理整個事件的來龍去脈：到底誰該負責？又有哪些關鍵疑點仍未釐清？

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首先「孩子被強迫抽出的血，背後到底是什麼研究計劃？」她指出，孩子們被迫抽血，其實與「國科會精準運科研究計畫2.0」下的一個子計畫有關，全名是「建構新世代精準女性足球運動生心理、傷害及表現的智慧感測與衡鑑平台」，由國科會出資近2700萬，2023年起執行。學生們原以為這是提升表現的訓練內容，直到後來才發現這是未經同意的研究實驗。

她點出，研究的主要負責人包括周台英教練與陳忠慶教授，兩人長年合作發表相關論文，內容不乏抽血、連續追蹤等方式。王婉諭質疑，「這些研究是否早在國科會計畫開始前就已經偷偷進行？」甚至提到，最早的研究可以回溯到2019年。

再來「強迫抽血，到底是從何時開始的？」根據學生簡奇陞的說法，她從高三升大一的暑假就開始配合抽血，如今已經畢業；但國科會的計畫卻從2023年才開始，「那之前的血，被抽去哪了？」周台英一度受訪稱是從107年第一次做實驗，還說當時抽血護士沒來，就請助理抽血，「這有瑕疵我承認」，反而讓時間線更加疑雲重重。

第三個疑點則是「原來，這種抽血的研究計劃早就開始了？」王婉諭表示，對於這個疑惑，這幾天網路上有人好像找出了答案。在學術網站上可見，周台英與陳忠慶近年來以女子足球員為研究對象，接連發表四篇內容相似的論文，研究方向清一色聚焦在訓練後的生理變化與恢復表現。手法幾乎如出一轍，不僅包含訓練後即刻採樣、數日追蹤，更涉及連續抽血程序，與學生指控的情形高度吻合。

最早的研究可追溯至2019年「生育光線介入對女子足球員疲勞恢復影響」，之後2022年又進行「遠紅外線大腿織物」研究計畫，去年完成的博士論文亦疑似沿用相同設計。這些研究是否都涉及違法、強迫學生參與？相關單位應全面調查，不容再以「研究」之名掩蓋學生的權益與安全。

第四項疑點「孩子們到底抽了多少血，這些血去哪了？」王婉諭進一步指出，國科會至今無法交代究竟抽了多少血、頻率為何、血液樣本流向哪裡。「這計畫看起來沒有要抽那麼多血」，國科會的說法卻與醫師估算一天三次、連續十四天、每次5到10毫升，總量恐達450毫升的推論大相逕庭，甚至恐致貧血、血栓等併發症。

第五項疑點「這份研究，到底有沒有經過IRB？」她質疑，包含最新的國科會計劃在內，這四份論文有哪些經過IRB審查？哪些還沒？國科會認定最新的計畫，是有完成IRB審查的，只是未按規定執行。但其中，周台英的博士論文確定未經 IRB 核准，理由是起初未認定其使用人體實驗，她希望主管機關務必查清。

第六項疑點「這樣的血淚研究，到底還有多少？」王婉諭說，國科會主委吳誠文坦言，全台100多所大學中，台師大所提交的人體試驗案量竟占六成，「這不是正常的研究比例。」她質疑，女足學生恐怕不是唯一受害者，「當師大從上而下，不斷地包庇、腐敗、掩蓋真相時，我們不禁要問，女足的學生們，有沒有可能不是唯一的受害者？」「這座冰山底下，還有多少被掩蓋的惡行，請一一揭開。」

最後，她直呼「我們必須打破封閉的組織文化」，台師大抽血案讓人看見的，不只是研究倫理的崩壞，更是一整套威權、封閉的體育文化，「這不是個案，而是一種被視為『理所當然』的權力運作方式。這樣的文化，不應該再被容忍，也不該再被保護。」她呼籲三部會儘速啟動全面調查，「唯有揭開真相，才對得起這些孩子，才對得起『教育』二字。」