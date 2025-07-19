一家三代全罹癌！　醫找到致命元凶

▲食道癌初期症狀常不明顯，一旦腫瘤擴大，恐導致吞嚥困難。（示意圖／資料照）



記者曾羿翔／綜合報導

中國河南省一名34歲男子因吞嚥困難與排便異常就醫，經檢查竟確診為食道癌，進一步追查發現，他的父母與爺爺皆曾罹患同樣疾病。醫師深入了解後認為，家族長年「趁熱吃」的飲食習慣，可能是導致三代接連罹癌的主因。

據陸媒報導，這名張姓男子因近期無法順利吞嚥，且排便變黑伴隨血絲而求診，檢查後確認罹患食道癌。更令人震驚的是，他的爺爺早年就因食道癌去世，雙親也分別於數年前確診相同病症。

醫師發現，張家人因工作忙碌，長年習慣飯菜一煮好就立即進食，往往兩三分鐘內便吃完，食物溫度甚至超過攝氏60度。醫師指出，熱食反覆刺激食道黏膜，長期下來可能導致細胞病變，引發癌症。

世界衛生組織（WHO）早已指出，攝氏65度以上的熱飲與熱食可能對食道造成傷害，長期攝取恐成為食道癌的潛在致癌因子。台灣癌症基金會也提醒，食道癌初期症狀常不明顯，一旦腫瘤擴大，恐導致吞嚥困難、出血或黑便等情況。若吞嚥異常持續超過兩至三週，應立即就醫檢查。

為預防食道癌，建議民眾應改變日常飲食與生活習慣，首要原則是避免趁熱吃，應讓食物稍微放涼，避免高溫直接灼傷食道黏膜；戒菸、限酒、避免嚼檳榔，以及少吃醃漬、煙燻等含亞硝胺食物，也能有效降低罹癌風險。



此外，也要定期檢查、注意吞嚥異常等早期警訊，也有助於早期發現、及時治療。