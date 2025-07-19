七股弱勢戶颱風損屋做工行善團出動修繕　黃偉哲第220戶完工

▲台南做工行善團志工於七股區協助災損戶修繕屋頂與牆面。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市勞工局「做工行善團」再度出動，18日、19日連兩天前往七股區，協助一戶因丹娜絲颱風重創的弱勢家庭完成修繕作業，這是團隊完成的第301戶修繕案，也是市長黃偉哲任內的第220戶成果，志工們不僅修屋補牆，更從二手傢俱倉庫搬來翻新的傢俱，讓案家住得安心，也傳遞社會溫暖。

受助戶為74年次許姓男子，獨力撫養三名仍在求學的子女，列冊為低收入戶。其住家因颱風嚴重受損，經濟困難無力修繕。勞工局接獲市府民政局通報後，10日與七股區公所會勘，緊急為裸露屋頂搭設帆布，13日再次現勘，擬定細部修繕計畫。

泥水、電子加工工會志工18日展開拆除及鐵皮搭建工程，19日由油漆工會粉刷牆面，木工與電氣志工接手安裝天花板、燈具及插座，並搬來翻新傢俱，至此案家整體修繕完工。

值得一提的是，20日志工仍將持續行動，協助將台南市議會汰換的床墊搬運至官田區二手傢俱倉庫翻修，落實黃偉哲「垃圾變黃金、黃金變愛心」理念，讓資源循環再用，轉化為弱勢家庭的支持力量。

這次行動齊聚勞工界滿滿人情味，不乏夫妻檔、姐妹檔、甚至祖孫三代齊心投入，像是泥水工會的蔡德發、邱秋香及謝孟峰、林宜靜；油漆工會的郭彥廷、郭莊素珠；還有父子孫三代志工吳福鐘、吳家元及兩名孫子等，溫馨情景見證善的傳承。



勞工局長王鑫基感謝所有默默付出的志工，表示「希望家園」不是口號，而是靠一雙雙願意出力的手實踐出來的溫暖。他強調，未來將繼續媒合醫院、企業、學校等單位捐贈傢俱，透過志工巧手翻新，為弱勢戶打造更有尊嚴的生活環境。