台師大校長出面道歉　學生會再提質疑：處分推卸、帳目不清

▲台師大校長吳正己帶領教練周台英等人，出面道歉並說明事件過程。（圖／記者黃克翔攝）

記者許敏溶／台北報導

台師大女足隊「抽血換學分」醜聞持續延燒。師大校長吳正己帶領教練周台英等人今（19日）出面致歉。台師大學生會也發表6點聲明，肯定校方與教育部成立單一窗口並提供法律及諮商資源，以及陳忠慶將違反學倫研究撤稿，但很遺憾仍有受試者費用未退、帳目不清等疑義，學校應即刻開始研議，更完善受害者保護機制、危機處理機制。

台師大爆出「抽血換學分」醜聞，更因後續處理不當引發眾怒，教育部痛批台師大「處理糟糕」要求重審，更對台師大與教師開罰，將追究台師大行政疏失。今天下午在吳正己帶領下，包括運動競技系教師周台英、體育與運動科學系教授陳忠慶、研究倫理審查委員會主委陳學志及印永翔與陳焜銘兩位副校長都出席，以90度鞠躬為此事向社會大眾道歉。

[廣告]請繼續往下閱讀...

針對記者會內容，台師大學生會也發表6點，聲明內文如下：

1. 肯定學校、教育部成立單一窗口，提供法律及諮商資源，尤其肯定有諮商校內外管道部分，讓學生有機會把自己曾經遭遇過的事情說出來，而且可以在舒適的場域說。

2. 肯定陳忠慶教授將有違學倫的論文自行撤稿，亦肯定校方成立研究參與者保護中心，並撰擬運動員心理健康安全管理規範，深化實際查核、保護受試者的功能。

3. 前次三級教評會已經看過霸凌防制委員會的報告，已可依建議做出「解聘，並兩年不得聘為教師」之處分，毋庸等待學倫報告，稱處分落差來自學倫報告尚未作成，實為推卸之詞。

4. 自事件爆發至今，已233天，仍有受試者費用未退、帳目不清之疑義，學生會深表遺憾。

5. 學校應即刻開始研議，更完善的受害者保護機制、危機處理機制，避免本案多次誤發聲明、聲明與事實不符的情況再發生。

6. 學生會願意在彼此坦誠的前提下，與校方共商政策如何擬定、執行，讓學生能有安全、友善的校園環境。