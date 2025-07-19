大逆轉！男偽造DNA報告逃380萬贍養費　「假裝不是爸」下場慘了

▲ 謝爾登布朗因偽造DNA檢測逃避贍養費，被判50週徒刑。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

英國一名女子成功揭發前伴侶與DNA檢測實驗室員工勾結，偽造親子鑑定結果，試圖逃避支付高達約94,000英鎊（約新台幣380萬元）的贍養費，最終兩人因共謀詐欺罪被判刑。

根據《The Sun》報導，案件主角為31歲的切爾西米勒（Chelsea Miller），她在2022年3月產下兒子路易（Louie）後，僅三天便遭伴侶謝爾登布朗（Sheldon Brown）提出分手。隨後，謝爾登否認自己是孩子生父，並要求進行DNA檢測。當時，若檢測結果顯示他非親子，將可免繳約94,000英鎊的贍養費。

最初的檢測結果顯示「非親子」，令米勒震驚，但她未放棄，隨即說服謝爾登的母親凱蒂（Katie）在另一家實驗室提供DNA檢體，結果證實路易確為凱蒂的孫子，間接認定謝爾登就是生父。

調查發現，謝爾登的姑媽聯絡了一名熟識的實驗室員工羅伯特帕特爾（Robert Patel），請他「動手腳」。帕特爾（38歲）承認，他以自己的唾液樣本替換謝爾登的檢體，並偽造醫師簽名及使用官方印章，以操縱DNA檢測報告。

法庭指出，帕特爾過去曾於2017年因盜取身心障礙人士的1,600英鎊（約新台幣6.5萬元）而有犯罪紀錄。本案並無證據顯示他收取報酬，但其行為嚴重破壞檢測信任。

最終，謝爾登（26歲）與帕特爾均於吉爾福郡刑事法院（Guildford Crown Court）承認共謀詐欺罪，分別被判處50週與33週徒刑。

米勒在庭後表示，對檢測單位的不專業感到極度失望，批評，「這種違反專業操守的行為完全不可接受，病患應該感到安全並獲得尊重，尤其是在這麼敏感的情況下。」

▲切爾西米勒歷經假檢測結果打擊，最終以祖母DNA比對揭發造假陰謀。（圖翻攝自X）

延伸閱讀

▸ 借錢義氣變致命壓力！朋友欠債多年不還 他氣出癌症後悔莫及

▸ 賣血校園1／台師大女足球員撐不住休學 簡奇陞痛喊「你能還他爸爸嗎！」

▸ 原始連結