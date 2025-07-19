嘉義縣蟬聯五星城市　食農教育＋食安政策獲肯定

▲▼ 嘉義縣蟬聯全國食育力五星城市五連霸，成為全台食安教育的領航者 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

根據《食力》公布的「2025食育力城市大調查」，嘉義縣在「食安與衛生」項目全國排名第2，較去年再進兩名，顯見縣府在推動食農教育與食品安全政策上的深耕卓著。

該調查以「農業與環境」、「教育與文化」、「健康與營養」、「食安與衛生」四大面向為主軸，結合81項客觀指標與問卷回饋進行綜合評比。嘉義縣於「食安與衛生」及「教育與文化」項目中表現優異，分列全國第2與第5，從源頭管理到校園教育，縣府推動的雙軌政策展現高度整合力與執行力。

縣長翁章梁指出，嘉義縣連續五年榮獲五星城市，是縣府團隊與地方社群共同努力的成果。縣府除整合跨局處資源、每季召開食安會報外，亦從產地端落實源頭管理，到餐桌端加強食品衛生控管，建立「從產地到餐桌、從餐桌到健康」的完整健康路徑。他強調，此次全國第2的佳績，是嘉義落實政策、社會共同參與的具體展現，備受肯定。

衛生局長趙紋華進一步說明，嘉義縣深耕食安政策，從教育宣導、稽查監督到科學檢驗，多年來與產官學民攜手推動多項創新方案。去年推出的「尚夯ㄟ餅攏抵嘉」烘焙業升級專案、「嘉義優『鱻』水產精品輔導計畫」、「烤蚵業者衛生管理精進計畫」等，皆獲得業界好評，亦協助業者全面強化衛生制度、提升市場競爭力。

此外，嘉義縣也在113年度地方衛生機關食品業務考評中獲得「優等」肯定，持續以保障民眾健康為核心，穩健推動輔導與監管並行的雙軌機制，守護每一道送上餐桌的食品安全。

在校園方面，縣府積極推展食農教育課程，從學童飲食習慣養成著手，培養下一代正確的飲食觀與健康意識，也同步結合在地農業，推動在地食材入校園，縮短食物里程，兼顧食安與永續。

嘉義縣此次再度蟬聯五星，且在食安與教育指標中名列前茅，不僅反映出制度面成果，也展現嘉義縣長年深耕的政策厚實底蘊。在面對氣候變遷、食品全球化等挑戰之際，嘉義縣持續穩健領航，全力守護民眾舌尖上的安全。