嘉縣長服務涵蓋率連兩年全國第一　照顧管理專員起薪最高上看56,752元

▲嘉義縣長照中心擴大徵才，照顧管理專員增額至59名。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣長照服務涵蓋率達115.29%，較前一年度增加近7個百分比，連續兩年勇奪全國第一，仰賴長照服務團隊的努力，照管專員扮演樞紐角色，114年嘉義縣長期照顧中心擴大徵才，照顧管理專員由54名增額至59名，補足人力、提高第一線服務量能。

「照顧管理專員」起薪43,399元（最高上看56,752元），依服務年資享7至30天的慰勞假、國民旅遊卡及年終獎金等福利，同時衛生局規劃完整專業訓練計畫，幫助新進照顧管理專員順利接軌服務，招募訊息已公告於嘉義縣政府、衛生局及長期照顧管理中心網站，即日起至7月25日下午5點止，誠摯歡迎具有醫事專業、社工、老人照顧相關學系，具備有照護（顧）工作經驗的專業人員投入長照行列，打造安老嘉園。

嘉義縣「照顧管理專員」派駐於18鄉鎮衛生所的長照分站，透過在地長照服務宣導，發掘社區潛在需求的個案，協助資格審查、需求評估、計畫擬定、資源轉介、服務品質管控、審核計畫與核定服務適切性，減輕照顧者壓力，支持有需求的家庭順利度過難關。

衛生局長趙紋華表示，嘉義縣老年人口比例高居全國第一，面對長照需求者多元的照護問題，需要更多有愛心、耐心的長照專業人才加入，照顧管理專員是份助人又富有使命感的工作，每年不僅會依年及平時表現考核調薪，平時更規劃完善的長照教育訓練提升專業能力，竭誠歡迎有熱誠、有抱負的您加入。