薇帕襲香港　周日凌晨恐掛「八號風球」

▲薇帕持續朝著珠江口一帶移動。（圖／翻攝香港天文台）



記者蔡紹堅／綜合報導

輕度颱風「薇帕」持續朝著香港、廣東一帶移動，香港天文台19日下午2時20分發出三號強風信號（三號風球）。受颱風影響，港珠澳大橋19日晚間11時至20日上午8時臨時關閉，具體啟動時間視情況決定。

香港天文台提到，依照預測，薇帕20日將接近珠江口一帶，香港會有頻密狂風大驟雨及雷暴，會視薇帕與珠江口的距離、強度及本地風力變化，評估是否需要在20日改發八號烈風或暴風信號（八號風球）。

天文台指出，薇帕19日會繼續增強並移向珠江口一帶，隨著其外圍雨帶及強風區逐漸影響廣東沿岸，香港今日稍後風勢逐步增強，雨勢頗大及有狂風雷暴，海有大浪及湧浪，民眾應遠離岸邊及停止水上活動。

受薇帕影響，港珠澳大橋主橋將於19日晚間11時至20日上午8時臨時封閉，具體啟動時間視颱風發展情況而定。

港珠澳大橋管理局在公告中提到，臨時封閉大橋的決定是經粵港澳三方共同協商，以確保交通安全，籲司機和旅客關注大橋應急救援指揮部的消息，並留意最新天氣資訊，調整計劃。

「八號風球」是香港天文台根據熱帶氣旋對本港威脅程度發出的警告信號之一，表示香港正受強風至烈風影響，持續風速達每小時63公里或以上，且預計將維持一段時間。當八號風球懸掛時，香港大多數公共交通會停駛、學校停課、企業停工，情況類似於台灣的「颱風假」。