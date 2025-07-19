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驚悚畫面曝！遊覽車國道猛撞工人　擋風玻璃炸裂...40旅客嚇壞

記者唐詠絮／彰化報導

國道一號北向217.3公里，今（19）一輛滿載旅客的遊覽車，閃避不及撞上正在處理掉落物的31歲陳姓工人，造成陳全身多處擦挫傷，緊急送醫治療。猛烈的撞擊導致遊覽車擋風玻璃全碎，車上近40名旅客的旅程被迫中斷，旅客及駕駛全受到驚嚇，沒有人員受傷。工程人員遭撞行車紀錄器曝光。

▲國道工程人員清除掉落物遭遊覽車撞擊受傷送醫。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲國道工程人員清除掉落物遭遊覽車撞擊受傷送醫。（圖／民眾提供）

▲國道工程人員清除掉落物遭遊覽車撞擊受傷送醫。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲遊覽車擋風玻璃碎裂。（圖／記者唐詠絮翻攝）

國道警方初步調查，上午10點40分，斗南事故處理班接獲通報，前往國道一號北向217.3公里處理中線及外側車道上的掉落布鉤繩。正當陳姓隨車人員進入車道清理時，遊覽車許姓駕駛閃避不及突然迎面撞上。強大的撞擊力讓陳男當場倒地，遊覽車擋風玻璃也應聲碎裂。

▲國道工程人員清除掉落物遭遊覽車撞擊受傷送醫。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲國道工程人員清除掉落物遭遊覽車撞擊受傷。（圖／民眾提供）

國道警方及彰化縣消防局據報後立即前往，立即將陳男送往衛福部立彰化醫院急救，由於陳男右邊肋骨多重骨折且合併連枷胸還有血胸，右邊腎臟有血腫，骨盆腔骨折，已進入加護病房。

整件事故上午11時許排除恢復通車，將遊覽車及乘客送往國三大隊等待接駁，有關肇事經過及肇因研判持續調查釐清中。呼籲用路人駕車時精神不濟打瞌睡或分心駕駛，如未注意車前狀態而肇事致人重傷或死亡，將吊扣或吊銷駕照，避免事故發生。

▲國道工程人員清除掉落物遭遊覽車撞擊受傷送醫。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲國道工程人員清除掉落物遭遊覽車撞擊。（圖／民眾提供）

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