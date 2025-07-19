彰化媽帶2童衝馬路！駕駛驚險急煞　網開罵：真的毋湯

▲溪湖鎮有寶媽牽2童穿越馬路。（圖／翻攝自threads／yuan.2315）

記者唐詠絮／彰化報導

真的太危險了！溪湖鎮彰水路日前發生一名寶媽兩手各牽著一名小孩，竟然不顧往來車輛，直接從馬路中央跑步穿越。幸好當時經過的轎車駕駛反應快，緊急煞車才沒有撞上，警方對此表示，該名二寶媽已違反道交條例，將依法開罰。

警方初步調查，地點就在溪湖鎮彰水路三段，當時一輛轎車正沿著彰水路南往北方向行駛，突然一名婦人兩手各牽著一名小孩，快步想要直接穿越馬路。一輛轎車正迎面而來，駕駛受到驚嚇緊急煞車，該名寶媽立即拉著小孩往回走，所幸當時車速不快，沒有造成人員受傷。

▲溪湖鎮有寶媽牽2童穿越馬路。（圖／翻攝自threads／yuan.2315）

民眾看到影片直呼「真的毋湯」，行人直接穿越馬路已經夠危險，更何況還帶著2個小孩，要是駕駛反應慢一點，後果不堪設想。

溪湖派出所指出，該名二寶媽已違反據道路交通管理處罰條例第78條第1項第3款「不依規定」，擅自穿越車道，可處500元罰鍰，警方提醒行人一定要走行人穿越道、人行天橋，過馬路要看清楚交通號誌，穿越時要注意左右來車，千萬不要貪圖一時方便，帶小孩外出更要注意交通安全。