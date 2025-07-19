驚險！聯結車輪胎噴飛墜海　驚險畫面全都錄

記者唐詠絮／彰化報導

台61線西濱快速道路洋厝路段17日上演驚險一幕！一輛南下行駛的聯結車在經過鹿港前，突然發生輪胎脫落意外，兩顆重達240公斤的巨輪當場彈飛，最後竟滾落快速道路墜海。所幸當時沒有砸中其他車輛，警方也未接獲人員傷亡通報，但這驚險畫面讓路過駕駛全都嚇出一身冷汗。

此起事故發生在台61線洋厝往鹿港的南向車道，該輛聯結車行駛途中，左後輪的兩顆輪胎突然脫落，重達240公斤的輪胎組（每組含40公斤輪框與80公斤輪胎）像砲彈般彈飛，先是在車道上彈跳數次，最後竟滾落快速道路，直接墜入海中。

輪胎店業者指出，「這種情況很可能是輪軸長期未保養導致斷裂！」他解釋，一組聯結車輪胎包含輪框和充氣後的輪胎，重量可達120公斤，兩組就是240公斤，若以時速80公里行駛時脫落，產生的衝擊力足以擊碎小型車輛的擋風玻璃。

鹿港分局表示，前尚無接收到民眾報案，無人受傷。同時提醒用路人，依據道路交通管理處罰條例，汽車行駛道路，車輛機件、設備、附著物不穩妥或脫落者，處汽車駕駛人1000元以上6000元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行。並呼籲駕駛人應定期檢查車輛，確保車輛機件、設備、附著物穩妥，不會脫落，以免危及用路人安全。