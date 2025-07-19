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史上反差最大AV女優！21歲上流千金「下海拍片」　原因超瘋狂

▲音無鈴今年21歲。（圖／翻攝自X @S1_No1_info）

記者施怡妏／綜合報導

日本最大成人片商S1日前宣布新任AV女優音無鈴（Otonashi Suzu）正式出道，音無鈴出身上流社會家庭，擁有清純外貌與火辣身材，片商更形容她為「史上反差最大新人」，音無鈴從小接受英才教育，16歲到紐西蘭留學，18歲回日本就讀一流的私立大學，自從19歲有了第一次性經驗後，就一發不可收拾了。

年僅21歲的音無鈴有著甜美、清純的外表，線條分明的腹肌與纖細蠻腰，吸引眾人目光，不過最令人矚目的，莫過於她的身份背景，音無鈴出身上流家庭，從小接受英才教育，精通英語、現代芭蕾、茶道及鋼琴，16歲時赴紐西蘭留學，18歲回到日本就讀一流私立大學。

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音無鈴早在國中時期便對身體產生好奇，並開始探索身體的奧秘，19歲發生第一次性經驗，更讓她深陷其中，打工時認識男友，並逐漸萌生對AV女優工作的興趣。音無鈴不願過著平凡的生活，想要有更多的刺激，寧願爆發，也不願最後不知道自己為何而生，因此踏入AV界，片商忍不住驚呼「史上反差最大的新秀，正經與瘋狂只有一線之隔」。

AV達人「一劍浣春秋」形容， 音無鈴是那種AV界伸出觸手也碰不到的女孩，看了宣傳影片就知道，「外型不是封面殺手」，換上和服展現茶道才華，也是有上流社會出身的貴氣，「音無鈴是史上反差最大的新人，表面的一切都是為了斬魄刀解放的狂亂做準備，與其說是主打她的出身和外型，激戰時的不受控制才是賣點。」

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