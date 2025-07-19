「血論文」被師大學倫調查揪4缺失　陳忠慶道歉：會撤稿

記者許敏溶／台北報導

台師大學女足隊「抽血換學分」醜聞持續延燒。師大校長吳正己與教練周台英等人今（19日）出面致歉，其中計畫主持人陳忠慶教授遭研究倫理審查委員會指出四大缺失，陳宗慶也為此致歉，證實因自己疏失沒先取得學生同意就抽血，同時也明確表示，會撤回相關研究論文。

▲計畫主持人陳忠慶(左)致歉並表示會撤回相關論文。（圖／記者黃克翔攝）

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台師大爆出「抽血換學分」醜聞，更因後續處理不當引發眾怒。而這起事件還是國科會委託案，第一年研究主持人為台師大體育與運動科學系教授陳忠慶，後兩年也在研究團隊，更被台師大研究倫理審查委員會（倫審會）指出有四大缺失，神隱多天直到今天才出面公開說明與道歉。

▲▼台師大教練周台英(上)、校長吳正己出席記者會 。（圖／記者黃克翔攝）

而根據台師大倫審會調查，這次「抽血換學分」事件，共有4項明顯不符合研究倫理狀況，首先是未依照倫理委員會審查通過的知情同意程序執行，也就是為先取得同意書就進行抽血測驗。陳忠慶坦承，自己因出國研究業務繁忙，周台英跟助理疏忽，未及時將參與實驗同意書拿給受試者簽署，是測驗後才補簽，且沒有提供空白的同意書給受試者留存。

陳宗慶指出，有關同意書部分，因為第一年擔任計畫主持人，自己因為業務繁忙跟健康因素，沒有注意到這些事，自己會深刻反省做改進。至於外界要求撤回研究報告部分，陳宗慶表示，昨天已經先寫信去要求撤稿，另外兩篇有其他作者，目前尚未確定，會盡快來處理。