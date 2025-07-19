台師大校長90度鞠躬　再發5點道歉聲明

記者許敏溶／台北報導

台師大女足隊「抽血換學分」醜聞持續延燒。師大校長吳正己帶領教練周台英等人今（19日）出面致歉，吳正己發表五點道歉聲明，坦承此次事件是學校的失責，以沉重心情開會，向受害足球員及家人表達最深的歉意，學校會全面檢討教練聘任與考核制度，運動代表隊的訓練與課程設計，學術研究倫理審查與監督機制，及加強改革措施並負起相關責任。

▲台師大女足抽血案，校長率領教練周台英出面道歉。（圖／記者許敏溶攝）

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台師大爆出「抽血換學分」醜聞，更因後續處理不當引發眾怒，教育部痛批台師大「處理糟糕」要求重審，更對台師大與教師開罰，將追究台師大行政疏失。

今天下午在吳正己帶領下，包括運動競技系教師周台英、體育與運動科學系教授陳忠慶、研究倫理審查委員會主委陳學志及印永翔與陳焜銘兩位副校長都出席，記者會一開始就以90度鞠躬為此事向社會大眾道歉，並由吳正己發表五點致歉聲明。

台師大五點致歉聲明如下：

1. 對於三級教評會有關霸凌的決議，本校已立即啟動程序、今天啟動重新審議，並於二周內依法完成相關懲處。去年事發後，本校即禁止涉案教師與女足球員接觸。教評會重新審議過程中，將依教師法審議優先議決暫時停聘之處置，以避免教練與有關學生的任何接觸行為。

2. 教育部對於學校、主持人及共同主持人研究倫理的處罰，學校坦然接受，未來將全面檢討學術倫理審查及督導機制，並推動提升學術倫理教育。為強化研究參與者之權益與安全保障，倫理審查委員會決議成立「研究參與者保護中心」，負責統籌、協調與監督全校研究計畫中與參與者保護相關之業務，以落實人本研究精神與制度化管理。

3. 目前已進行研擬《運動員心理健康安全管理規範》，以建立更完善的支持系統。

4. 本校自去年11月下旬知悉女子足球隊相關事件後，立即啟動專案輔導機制，並協助媒合校外心理諮商資源。鑑於近日事件進一步發展及主管機關指示，並考量學生實際需求，自本週起擴大原有輔導計畫，並已於學務處網頁公告「女足隊霸凌案專案輔導計畫資源說明」（https://www.sa.ntnu.edu.tw/2025/07/18/counseling-project-resource-overview/）。

公告中設有心理諮商需求回覆表單，學生可依個別需求填寫。學生輔導中心將據以主動聯繫填表學生，視情況媒合校內或校外心理諮商資源；若有其他支持需求，亦將協助連結相關服務，提供整合性且持續性的支持。另為強化運動員心理輔導機制，本校與心田心理諮商所合作，提供身心壓力檢測及一對一心理諮詢服務。體育室運動防護員亦可透過系統轉介學生運動員至學輔中心。學生身心受到的傷害，學校也將提供所有校內外諮商及醫療資源，給予學生最完善的照顧。

5. 學生反映受試費用未收到之情事，過往學生所有繳回作為隊費的費用，一定會全數退還給予學生。經查，部分未完成實驗的參與者仍有營養費未獲發放情形，倫理審查委員會已要求主持人依實際參與比例儘速補發。

