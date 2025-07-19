老婆跟前男友借錢　陸男怒將她踢下樓梯致死

▲女子被踹下樓梯重傷，後不治身亡。（示意圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

浙江男子阿強與妻子阿花在同一家公司上班，因發現阿花跟前男友借錢，懷疑兩人有染，阿強氣得將阿花一腳踹下樓梯，導致阿花頭部受傷死亡。由於阿強有多項前科，法院認為應當從重處罰，判處阿強無期徒刑，剝奪政治權利終身。

根據浙江省金華市中級人民法院近日公開的判決書，2024年5月24日，阿強與阿花在公司車間內發生爭吵，阿花準備從車間樓梯間離開，阿強尾隨其後，並用手推阿花頭部一下，致其頭部撞到車間防火門。

之後，二人進入樓梯間繼續爭吵、拉扯，阿花想下樓離開，阿強從後面用腳踹阿花一腳，致其摔下樓梯，頭部受傷。阿花隨即被送往醫院搶救，經醫治無效死亡。

阿強表示，兩人因他沒將3800元工資交給阿花歸還欠款，以及自己懷疑阿花與前男友還有聯繫等生活瑣事發生爭執，阿花在與其拉扯過程中甩手後摔下樓梯。

判決書顯示，事發當天，公司內多人聽到阿強罵阿花「犯賤」。阿花前男友表示，他與阿花在2023年8月分手，阿花欠了20多萬，他幫她還了十幾萬。2024年5月，阿花跟他聯繫，向他借了9000元，說是20號發工資還，但後期找她要錢時發現已經被她封鎖。

法院認為：阿強曾犯搶劫罪、強姦罪兩度被判刑，刑滿釋放後五年內再犯故意傷害罪，屬於累犯，依法應當從重處罰，判決阿強犯故意傷害罪，判處無期徒刑，剝奪政治權利終身。